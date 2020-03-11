【HKExpress】國泰燃油對沖比率增至4成、相應油價逾60美元　HKExpress不似預期續錄虧損

▲ 國泰去年7月完成收購香港快運（HKExpress），但快運表現不似預期，續錄虧損。

國泰航空 （00293） 去年走出大額燃油對沖虧損，全年僅虧1.01億元，單計下半年更轉賺1300萬元，以國泰全年總燃油成本298億元，對沖盈利僅屬輕微。不過，油價近期下跌，國泰今年燃油對沖或再面臨虧損風險。

隨國泰因應新冠肺炎疫情大減運力，國泰最新在業績披露，今年首三季燃油對沖比率達40%，第四季也約35%，高於公司早前修訂後不高於30%比率，主要反映公司訂對沖合約後運力少於預期。

國泰今年相關對沖合約，對應油價水平達61美元至65美元，本周油價因俄羅斯和油組減產爭議暴瀉，布蘭特期油最新報約38美元，較國泰對沖合約低20多美元。

雖然油價走勢波動，最終會否再錄大額對沖虧損仍屬未知數，但油價若低位持續，國泰從燃油價格下跌的受惠程度，勢不如其他無對沖或對沖比例較少的航空公司。

收購快運後未扭虧 「商譽」急增近40億

國泰去年7月完成收購香港快運（HK Express），國泰指，HK Express錄得收購後虧損2.46億元，而非預期的少量溢利，主要受香港社會事件影響其往來亞洲航班的需求。

據國泰資料，HK Express收購後收益約18.9億元，未有提供按年比較數字。

因應國泰以49.3億元收購HK Express，年底的無形資產達151.5億元，較去年同期增加36%或39.8億元，料主要反映國泰溢價收購的影響。若HK Express表現持續不似預期，國泰未來或面臨減值風險。

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