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【HKExpress】國泰料油價每跌5美元燃油對沖虧損700萬美元　HKExpress不似預期續錄虧損（第二版）

金融經濟 17:45 2020/03/11

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國泰去年7月完成收購香港快運（HKExpress），但快運表現不似預期，續錄虧損。

國泰航空 （00293） 去年走出大額燃油對沖虧損，全年僅虧1.01億元，單計下半年更轉賺1300萬元，以國泰全年總燃油成本298億元，對沖盈利僅屬輕微。不過，油價近期下跌，國泰今年燃油對沖或再面臨虧損風險。

國泰財務總裁馬天禮在業績會議稱，油價本周崩塌式下跌，公司本應可受惠成本下跌，但燃油對沖和運力下跌後，抵銷部分利好，直言2月會有比較高的對沖虧損。他續指，油價每跌5美元，公司燃油對沖虧損將增加約700萬美元（約5460萬港元）。

國泰最新在業績披露，今年首三季燃油對沖比率達40%，第四季也約35%。公司對沖比例較以往公布的約3成比率為高，料主要反映公司訂對沖合約後，運力少於預期，變相推高覆蓋率。

國泰今年相關對沖合約，對應油價水平達61美元至65美元，油價因俄羅斯和油組減產爭議暴瀉，布蘭特期油今午報約38美元，較國泰對沖合約低20多美元。

馬天禮重申，公司目前燃油對沖政策為最多只訂未來2年合約，對沖比率不高於50%。

值得注意，油價若在低位持續，國泰總燃油成本定會下跌，不過，因應燃油對沖虧損，國泰從油價下跌的受惠程度，勢不如其他無對沖或對沖比例較少的航空公司。

收購快運後未扭虧　「商譽」急增近40億

國泰去年7月完成收購香港快運（HK Express），國泰指，HK Express錄得收購後虧損2.46億元，而非預期的少量溢利，主要受香港社會事件影響其往來亞洲航班的需求。

據國泰資料，HK Express收購後收益約18.9億元，未有提供按年比較數字。

因應國泰以49.3億元收購HK Express，年底的無形資產達151.5億元，較去年同期增加36%或39.8億元，料主要反映國泰溢價收購的影響。若HK Express表現持續不似預期，國泰未來或面臨減值風險。

（第二版加入國泰業績會內容）

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香港股票 HK Express 國泰航空（00293） 國泰航空

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