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【新冠肺炎】預購「口罩工廠」口罩　5點登入有逾6萬人輪候（更新版）

商業 17:07 2020/03/11

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Mask Factory口罩工廠將於今日（11日）下午5點開賣口罩，且與物流公司合作，為用戶將口罩速遞送上門。（ Mask Factory口罩工廠Facebook圖片）

本地生產商「Mask Factory口罩工廠」首批上架的口罩，將於今日(11日)下午五點正式開售。同時宣布，與物流公司Pickupp合作，每單只需運費28元即可將口罩送上門。

【5:00pm更新】

小編下午5時登入，發現前方輪候人數超過6萬人。

小編準時下午5時登入，前方輪候人數超過6萬人。

【2:30pm更新】
Mask factory口罩工廠在Facebook宣布，口罩工廠已與OK便利店成為取件合作夥伴。顧客購買口罩後，可在OK便利店旗下超過250間店鋪取貨。因面對疫情嚴峻，OK便利店更以優惠價收取運費：50片裝收取運費12元、20片裝收取運費8元。

【口罩供應】預購「口罩工廠」口罩　會員註冊最後衝刺

口罩工廠的口罩製成後會先運到pickupp的倉庫，再由他們派貨，派貨日期會在指定時段的3至5天，Pickupp會聯絡大家收貨。至於每單運費需28元，工商住宅劃一收費，不過要留意，派件服務只提供2次的派件嘗試，所以大家要留意來電。

是次首批上架的口罩型號為B95及P99，口罩工廠推出特別紀念版口罩，20個裝的口罩售20元一盒，平均1元1個口罩，預計3月可發貨。此外，公司亦推出《全面保障計劃》，設有3個月或6個月的方案，每月在同樣時間將一盒50個指定型號產品發貨送到指定地點。「Mask Factory口罩工廠」表示，因平均分配資源及初開始產能有限，所以只能每人限購一盒及加入一次保障計劃。

有興趣購買口罩需先經網站注冊成為「Mask Factory口罩工廠」的會員，並透過該廠發出的eNewsletter邀請碼登入網站，方可購買。該廠指，市民日內仍能註冊，記者於今日中午12時15分嘗試，亦能成功登記。

【武漢肺炎】本地口罩工廠投產？即日開始招聘

責任編輯：蘇穎琪

疫情 武漢肺炎 新冠肺炎 肺炎 口罩

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