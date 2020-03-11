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【新冠肺炎】上海CES Asia 2020延期　廠商獲全額退款

科技 12:46 2020/03/11

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美國消費技術協會（CTA）周一（9日）宣布，2020亞洲消費性電子展（CES Asia）亦因新冠肺炎疫情影響而需延期。

新冠肺炎COVID-19疫情持續擴散，全球目前確診個案已超過10萬宗。繼世界移動通訊大會（MWC 2020）、遊戲開發者大會（GDC）等科技大展，宣布受疫情影響下而被迫取消或延期後，美國消費技術協會（CTA）周一（9日）亦宣布，2020亞洲消費性電子展（CES Asia）亦因新冠肺炎疫情影響而需延期。

>>>【武漢肺炎】MWC 2020取消　指疫情恐慌下已無法舉行

CTA日前發表官方聲明，表示新型冠狀病毒在全球不斷蔓延，令大眾憂心忡忡。審慎考慮到各位參與者，包括參展商、專業買家、媒體以及參與論壇的演講嘉賓等，對於當前局勢所表現出的不安和擔憂，因此宣布原定於6月10至12日在上海舉辦的CES Asia 2020將會延期，相信延期舉辦是保障每個人身體健康和生命安全的最好選擇。

同時，CTA亦宣布，早前已經簽署參展協議及繳付費用的廠商，將會提供全額退款。但CTA就未有提及CES Asia會延期到何時。外媒預計，CTA需時觀察疫情變化，若疫情持續惡化，有機會直接宣布取消本年度上海CES Asia的活動。此外，同樣預定於6月在上海舉行的上海MWC 2020，外界亦關注展會否同樣宣布延期，或是決定取消。

事實上，受到疫情影響，今年多個科技大展已被取消，如MWC、Google I/O開發者大會、GDC等，根據Recode引述調查機構PredictHQ統計顯示，上月取消了的展覽增加了5倍，而總體直接經濟損失更逾10億美元（約77.7億港元）。

>>>【新冠肺炎】繼FB、Sony　傳EA將退出遊戲開發者大會

責任編輯：曾曉汶

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