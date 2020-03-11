【滙豐股價】北水加碼大舉流入 滙豐再受大媽垂青

港股昨隨美股期指及內地A股反彈後，今早上升動力放緩，恒指早段升逾百點後升幅收窄，半日微升不足10點。但北水湧港熱情未冷卻，滬深兩市港股通淨流入額昨升至近84億元，創逾兩年新高後，今早再錄27億元北水淨買盤。

北水昨日淨流入額，為2018年2月以來最高。北水大舉買入股份，仍集中近期至愛的龍頭內銀、科網股，分別有多近17億元湧入建行 （00939） 、14億元淨買騰訊 （00700） 、3.5億元吸工行 （03988） ，美團 （03690） 及小米 （01810） 亦各錄得約3億元淨買盤。

相關文章：滙豐失守50元股息率逾8厘 4年來首次

更值得注意的是，久已缺乏港股通活躍成交榜的滙豐 （00005） ，昨再獲內地大媽垂青，錄得3.8億元淨買盤，為近期罕見。以昨日低位48.4元計，滙豐股息率達8.2厘。

滙豐今早微升0.3%，中午收報49.05元，現價股息率仍達8.1厘。

滙豐過去數年一直是北水愛股之一，惟滙豐股價由兩年前高位約78元反覆回落逾三成半，北水投資者即使計入收息帳面仍慘蝕。主要經由港股通吸納滙豐的主要股東平保，過去3年披露的增持作價計，帳面仍蝕約兩成。

相關文章：滙豐破底平保重傷 過去3年增持帳面蝕2成

撰文：劉德斌