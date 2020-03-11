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國泰去年少賺28%　3月、4月運力大削65%　上半年勢重大虧損

金融經濟 12:18 2020/03/11

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國泰全年盈利跌28%，但單計下半年盈利就大跌近9成。

國泰航空 （00293） 公布，去年盈利按年跌28%至16.9億元，以上半年按年轉虧為盈賺13.5億元計，下半年盈利大減87%至僅3.44億元。

單計國泰航空和國泰港龍營運業績，下半年更轉蝕4.3億元，2018年同期就賺12.5億元，但受惠應佔附屬及聯屬公司溢利，期內仍能保持盈利。

國泰未擬派發第二次中期股息，全年派息0.18元，按年少4成。

新型冠狀病毒疫情於1月大規模爆發，國泰航空最新披露，以可用座位千米計算，2月客運運力減幅約為30%，3月及4月的減幅更達65%， 同期削減的航班分別約為65%和75%。

國泰表示，會繼續監察和配合市場需求，有可能再大幅削減5月份的可載客量及航班。於2月底的乘客運載率跌至約50%，按年比較的收益率亦大幅下降。現時難以預測情況何時會有改善，但預計集團於2020年上半年將錄得重大虧損。 集團於去年底可動用的無限制用途流動資金為200億元。

國泰表示，集團董事相信，藉著實施中的節省成本措施、集團與供應商的緊密關係、集團的流動資金狀況及可動用的資金來源， 集團將能持續營運。

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香港股票 國泰航空（00293） 國泰航空 航空

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