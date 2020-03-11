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【新冠肺炎】瘟疫債券至今未觸條款 被批賠款難於登天

金融經濟 12:28 2020/03/11

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新冠肺炎疫情全球擴散，至今全球確診個案逾11萬宗，死亡人數逾4,000人。筆者早前介紹，市場上有一種類似保險的「瘟疫債券」（pandemic bonds），一旦觸發符合疫症大流行的條款，則不會全數獲發還債券本金，而資金將用於援助發展中國家抗疫。

早在2月底，風險較高的一批「瘟疫債券」，價格已累跌逾五成。大家或許以為，債券條款必定已爆發了，受疫情影響的貧困小國將獲緩助。但出乎預期，答案卻是否定的。投資界近日有不少聲音炮轟「瘟疫債券」條款設計過份複雜，甚至有偏幫債券投資者之嫌。

相關文章：【新冠肺炎】金融市場疫情最準指標 可能係瘟疫債價?

有評論員日前在財經網站Morning Star撰文，狠批「瘟疫債券」條款設計複雜之餘，矛頭更直指世衛組織一直不願宣稱新冠肺炎為「大流行」（pandemic） 疫症，原因之一正是保障這批「瘟疫債券」投資者，一心拖延至債券於今年7月中到期。

Euromoney期後深入報導，澄清「瘟疫債券」是否觸及條款，與世衞是否宣佈疫症「大流行」無關。但債券的條款確實甚為複雜，最快也要4月初才得知會否觸及條款向貧窮國家提供支援，恐錯失抗疫先機。

兩批總額逾4億美元的「瘟疫債券」是由世界銀行在伊波拉布疾毒後開發，於2017年發行，性質有如疫症保險，高息可視作保費。其中次批（Tranche B）總額不足2億美元的瘟疫債觸發門檻則較低，規定疫症源發國死亡人數逾250人，疫症持續逾12個星期未消失，以及跨國傳染令另一國家大逾25人死亡，即觸發條款。

但債券條款還有更多「魔鬼細節」備受批評。首先是疫情要符合持續12星期的條件，按世衞宣稱疫情由2019年12月31日開始計算，即要待3月23日才期滿。但期滿之後，還要根據複雜算式，在其後兩星期計算新增個案高增長率及確診比率，才能確定是否觸發條款，即最快要待4月6日才有結論。

正如條款規定嚴苛，近年爆發的「中東呼吸綜合症」等嚴重傳染病亦從未觸及債券條款。難怪英國金融時報亦加入輿論戰，撰文引述專定批評，「瘟疫債券」並非抗疫的有效工具。

撰文：劉德斌

疫情 債券 中國 伊波拉 世界銀行 世界衞生組織 武漢肺炎
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