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【英國疫情】見完約翰遜中招 副衞生部長曾出席百人會議

環球社會熱點 12:02 2020/03/11

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【新冠肺炎英國疫情】見完約翰遜中招 副衞生部長曾出席百人會議

英國疫情迅速惡化，衛生部副大臣確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎），為至今染病的最高級官員。德里斯（Nadine Dorries）上周五出現徵狀，目前在家隔離，情況穩定。不過，令人擔憂的是，未知她的感染途徑；她上周曾在國會出席100人的會議，並見過首相約翰遜。

英國衛生部證實，德里斯感染新冠肺炎，當局正追蹤上周出席會議的議員，以及與她共事的衛生部員工。德里斯上周出席婦女節活動時，約翰遜（Boris Johnson）與未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）也在場。

衛生部發言人表示，德里斯由上周五（6日）開始，一直在家自我隔離，據了解她正康復。

德里斯在Twitter發文稱：

我的新型冠狀病毒檢測呈陽性。接到通知後，我採取了所有建議的預防措施，並在家中自我隔離。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）指，對德里斯染病一事感到非常遺憾，她在家自我隔離是正確的事。他又指，醫護人員十分出色。

首相府發言人表示，目前未有暫停議會的計劃，會密切跟隨衛生部指引。英媒引來政府消息指，除非另有指示，否則官員和國會議員應繼續工作及開會，無需自我隔離或接受檢查。

屬保守黨的德里斯是護士出身，自2005年以來，擔任議員多年，亦是暢銷小說作家。

記者：鄧燕君

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