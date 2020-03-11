【阿里巴巴股價】阿里孫權領軍「生活好，支付寶」改革　美團突遭夾擊

▲ 阿里支付寶正迎來最大改革，升級為數字生活開放平台，分析認為將搶攻美團市場。

阿里巴巴 （09988） 最新動態繼續引起市場關注，阿里系繼續傳出改組消息，胡曉明（外號「孫權」）去年底接掌螞蟻金服CEO後，今年1月初再兼任阿里巴巴本地生活服務董事長，胡曉明在3月10日舉行的支付寶合作夥伴大會上宣布，支付寶全面升級為數字生活開放平台，口號也從「支付就用支付寶」變為「生活好，支付寶」。

阿里巴巴股價午市報198.9元，跌0.4元。

支付寶正進行急速變革，是創立15年來最重要的革新，阿里本地生活服務公司亦進行新一輪組織架構調整，口碑和餓了麼合併調整為3個事業群：到家、到店、商家中台和創新；另有三個事業部：物流事業部（即時配送事業部），新零售和生活服務。

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胡曉明在發布會上稱，此次支付寶的升級，就是要打造服務業數字化的「新基​​建」，目標是「未來三年，攜手5萬服務商、幫4000萬服務業商家，完成數字化升級」。

港股新興的ATM概念，亦正正反映三大巨頭步入新混戰時代，騰訊 （00700） 旗下的微信，正透過小程序，讓商店可直接開設「雲店」，同時增加相機掃一掃功能，讓用戶可直接搜尋產品，與阿里的天貓淘寶、aliExpress等功能相似。而阿里支付寶的最新改動，與美團 （03690） 業務匹配。

最值得留意的是，阿里巴巴早前已直接進行測試強化外賣功能，將外賣平台「餓了麼」，與旗下影音平台「優酷」推出「邊看邊吃」，以「一鍵加購」功能，將劇中美食送上。

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與此同時，阿里及騰訊有份投資的滴滴，自2018年暫停外賣業務後，目前已重新上綫，第一批上綫的城市，是成都及杭州，第二批城市預計本月也會上綫，跑腿員是滴滴傳統代駕業務當中的代駕司機。滴滴指，希望為社區居民提供便利同時，也為平台上的代駕司機師傅們提供更多獲得收入的機會。試點之後，滴滴跑腿覆蓋的城市將逐步擴大，才開始面向社會招募跑腿員。

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