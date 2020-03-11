【西班牙疫情】照搞婦女節大遊行 政府被批反應慢

▲ 【新冠肺炎西班牙疫情】意大利疫情確診人數突破1萬之際，另一南歐國家西班牙疫情亦迅速轉差

新冠肺炎歐洲疫情持續蔓延，意大利疫情確診人數突破1萬之際，另一南歐國家西班牙疫情亦迅速轉差。西班牙疫情確診人數增至超過1600，取代德國成為歐洲疫情第三差國家。西班牙政府宣佈一系列特殊防疫措施，明言要「避免意大利之局」，卻遭質疑反應其實已經太慢。剛過去周末，西班牙照常還舉行三八婦女節大遊行，內閣官員也參與支持。

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西班牙最新雖然禁止舉行大型公眾活動，但在剛過去的星期日，西班牙全國各地還照常舉行三八婦女節大遊行，所有主流政黨均有參與，而西班牙政府多名內閣成員亦有出席支持。

跟不少西方國家民眾習慣一樣，遊行人士都沒有戴上口罩防止病毒傳播。

當時西班牙新冠肺炎確診病例已有約600宗，但當局並不認為大遊行有播毒風險，衛生部長伊利亞（Salvador Illa）只呼籲生病民眾不要參加遊行。

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西班牙疫情一周擴大至10倍。西班牙周二（10日）激增598宗新冠肺炎確診病例，總數升至1622宗，超越德國約1,300宗，成為繼意大利1萬餘宗、法國約1800宗後歐洲第三。

西班牙死亡個案亦大幅增加10宗，至35死，是歐洲第二多。西班牙新冠肺炎疫情集中於首都馬德里、北部巴斯克地區，以及Rioja葡萄酒產酒區等地。

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西班牙政府宣佈多項措施，周三（11日）起暫停全國來往意大利航班，維期至少兩周。當局呼籲民眾不要旅行，不管是國內還是國外。

當局又關閉多個地區學校，並禁止疫情嚴重地區舉行超過1000人聚集之大型活動。西班牙國會也在1名議員確診新冠肺炎，國會至少休會一周。

西班牙衛生部長伊利亞周二明言，西班牙政府正採取行動，避免意大利疫情局面在西班牙出現。他相信新措施能讓西班牙避免成為意大利第二，但承認措施成效仍需時間驗證，如有需要會再加強。

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