【業績】招商房託上市至去年底每基金單位分派1.22港仙　員工、租戶已全面復工

▲ 招商局商業房託公布，員工及旗下租戶已經全面復工。

招商局商業房託 （01503） 公布，自去年上市日期（12月10日）至12月31日止期間業績，公司錄得年度可分派收入約1224.5萬元（人民幣，下同），每基金單位分派1.22港仙。

期內，收入錄得2876萬元人民幣。按2019年12月31日基金單位收市價3.33港元計算，年化暫定分派收益率為6.1%。公司租金總收入錄得約2291.3萬元，整體物業組合的出租率由去年9月底的84.1%，增加3.9個百分點至灼年底的88%。

招商局商業房託基金執行董事郭瑾表示，集團物業去年底的整體出租率較2018年下降2個百分點，主要因地鐵修建和花園城改造後對租戶的安排。營運總監鐘寧指，目前花園城清空了一個面積1萬平方米的低檔百貨公司，但因疲情影響改善工程因而延誤，他又預計，未來花園城將會位於地鐵站上蓋，有利提升出租率。

公司表示，在未來3年將旗下5個物業為中心提升經營收益為首要目標，集團又提到，在2022年地鐵12號綫開通時，希望能使到物業整體的租金水平逐年提高。

對於早前新冠肺炎，集團表示，房託管理人各項目員工和租戶已經全面復工。

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