【新冠肺炎】國泰證實空姐初步確診感染　本港首次空中服務員染病

▲ 初步確診的國泰空姐據報曾到西班牙馬德里，同機亦有一名乘客抵達內地後確診新型肺炎。(資料圖片)

本港懷疑出現首宗空中服務員感染新冠肺炎個案。外電引述消息人士指，國泰航空 （00293） 一名曾到西班牙馬德里的22歲空姐，初步檢測結果呈陽性。

國泰航空證實，一名在上周六由馬德里往香港的CX320航班上執勤的機艙服務員初步確診感染新型肺炎，班機上所有機艙服務員抵港後無在任何航班工作。

國泰表示，已建議相關機組人員留在家中，監察是否出現病徵；同時該客機已徹底清潔和消毒，包括電視屏幕、餐桌、嬰兒搖籃桌和扶手裝置等，並更換所有座椅椅套。

一名與空姐同機乘客抵達內地後也確診

據了解，該名空姐3月3日至8日曾到西班牙馬德里，並於3月6日至3月9日出現流鼻水、發冷，至10日因發燒從檢疫中心被送到公立醫院，病人情況穩定。而與空姐同機的一名乘客，抵達內地後確診新型肺炎。

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利情況持續轉差，另一南歐國家西班牙疫情也急劇惡化。西班牙疫情確診人數超越德國，增至逾1600宗成歐洲疫情第三差國家。西班牙更一天新增10人死亡。西班牙政府明言，要避免西班牙出現意大利疫情般的局面，宣佈推出強力措施防疫，限制民眾聚集、國會休會，並暫停來往意大利航班。

港府昨日宣布，3月14日零時零分起，所有過去14天曾到西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區的抵港人士（不論是否香港居民），需入住檢疫中心進行檢疫。

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