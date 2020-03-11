【新股IPO】多隻新股今暗盤　券商：看好偉源、稀美料升幅約3成（附招股結果）

▲ 深藍、常達、稀美、偉源合共4隻新股今日暗盤。

本周一掛牌的興業物聯 （09916） 雖然是受投資者追捧的物管股，但亦跌破招股價，多隻新股於今日進行暗盤交易包括，深藍科技 （新上市編號：01950） 、常達 （新上市編號：01433） 、稀美 （新上市編號：09936） 、偉源 （新上市編號：01343） ，券商表示看好，稀美及偉源認為升幅約有3成。

券商信誠：「過江龍」偉源受短綫投資者歡迎、稀美受惠內地基建政策

信誠證券聯席董事張智威表示，在4隻新股當中，較看好偉源及稀美。他指出，偉源為建築股，屬短線投資者所好，加上，新加坡公司的「過江龍」過往股價的升幅亦不俗。他指出，從事鉭鈮冶金產品生產商的稀美能受惠於內地政府推出40萬億元人民幣的基建投資，又認為能帶動資源、能源板塊造好。

雖然早前油價急挫3成引發美股股災，恒指亦跌逾千點，他表示，原以為會影響新股市場的氣氛，不過昨日見美股及港股企穩，形容新股市場有驚無險。

中民證券：偉源有機會跑出

中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，資金部分聚焦在物管股當中，不過他認為偉源集資較小，又屬為土木工程建築股，據以往同類型股份，建築股略有炒作的成份。不過他認為，升幅只限於暗盤或首日掛牌階段。

招股結果：常達超購約74倍 一手中籤率7成

今日共有4隻新股公布招股結果，同樣於3月12日上市。當中，常達控股 （01433） 公開發售部分超額認購73.68倍，一手中籤率7成，認購4手穩奪1手，發售價為0.25，為招股價0.25元至0.29元範圍的下限定價。

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