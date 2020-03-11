【日本疫情】東京奧運執委成員：若不能如期舉行　最現實方案延期一至兩年

▲ 日本奧組委執行委員會委員Haruyuki Takahashi表示，將奧運賽事推遲不到一年的時間也將很困難，因為屆時奧運會可能會與其他主要職業比賽在時間上撞期。

《華爾街日報》報道，日本奧組委執行委員會委員Haruyuki Takahashi表示，如果東京夏季奧運會今年因為新冠肺炎疫情而不能舉辦，最現實的方案是將奧運會推遲一年或兩年。

Takahashi表示，委員會還沒有討論疫情對奧運會的影響，但在3月底的下一次委員會會議召開之前，低級別的員工可能會研究一下重新安排奧運會時間可能與其他體育賽事發生衝突的問題。

Takahashi表示，無論是取消此次奧運會，還是在沒有觀眾的情況下舉辦奧運會，都會造成極其巨大的經濟損失。他續指，將賽事推遲不到一年的時間也將很困難，因為屆時奧運會可能會與其他主要職業比賽在時間上撞期，例如美國的棒球和橄欖球比賽以及歐洲的足球賽。

Takahashi表示，不認為奧運會可能被取消，但可能會推遲，因為如果取消，國際奧委會將陷入困境。他指出，推遲兩年最容易安排，因為明年的體育賽事日程大部分都已決定。

取消奧運會將對日本造成經濟上的打擊，約10億美元的門票銷售收入將泡湯。根據SMBC日興證券（SMBC Nikko Securities Inc.）的估算，包括預期觀眾支出在內的總收入損失可能達到約750億美元。

相關文章：

【日本疫情】東京奧組委：不打算取消奧運會

【東京奧運】若東京奧運因肺炎疫情取消 日本經濟損失有幾大？

