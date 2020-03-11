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黑期升幅擴大至逾200點　港股全日倒跌160點（不斷更新）

金融經濟 16:48 2020/03/11

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道指期貨跌逾400點　黑期最新升約30點（不斷更新）

美國總統特朗普料於本港時間清晨公布一系列抗疫紓困措施，刺激美股反彈，道指飈升1167點或4.9%，惟特朗普仍未公布相關措施，道指期貨今早下挫，加上美國新冠肺炎確診病例突破1000，港股高開67點，恒生指數開報25459點後，走勢反覆，午後恒指突下挫，大市最多跌逾200點，最終跌160點。

特朗普救市頭炮　料將今年薪俸稅降至「零」

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【新股IPO】多隻新股今暗盤　券商：看好偉源、稀美料升幅約3成

【16：47】黑期升幅擴大至逾200點，報25402點。道指期貨跌約450點。

【16：26】中國2月人民幣新增貸款9057億元，遜市場預期。

【16：21】英國減息0.5厘，英國富時100指數升1.4%，報6041點。

【16：14】黑期於港股收市後升約100點，報25279點。

道指期貨跌近450點，道指期貨報24403點，跌446點。

【16：10】恒生指數U盤收報25231點，跌160點或0.6%；國指收報10070點，跌82點或0.8%。主板成交1127億元。

滙豐 （00005） 跌0.5%，收報48.65元；騰訊 （00700） 跌1.2%，收報378.4元；中移動 （00941） 跌1%；收報57.55元；港交所 （00388） 跌0.4%，收報246.6元；友邦 （01299） U盤轉升0.2%，收報72元。

中海外 （00688） 股價逆市升2.5%，為升幅最大藍籌；中海油 （00883） 跌5.9%，藍籌中表現最差。

【16：00】截至U盤前，恒生指數跌179點，報25213點。

【15：45】英國減息0.5厘，收息股造好。中電 （00002） 升幅擴大至1.7%；煤氣 （00003） 升0.8%；電能 （00006） 升0.7%。另外，領展 （00823） 升1.3%。

【15：35】港股成交縮減，截至下午3時35分，大市成交958億，仍未突破1000億。

【15：30】港股尾市跌約200點。恒生指數跌211點，恒指報25180點。道指期貨跌近500點。

【15：29】英國富時100指數期貨升37點或0.6%，報6019點。

【15：21】英國減息半厘，金融股變動不大，滙豐 （00005） 跌0.3%；渣打 （02888） 跌1.7%，破底低見48.8元。

英鎊兌美元曾一度跌0.6%至1.2832。

【15：07】港股跌逾200點，恒生指數最新跌237點，報25155點。

【15：05】英國央行將利率下調50個基點至0.25%。

【英國減息】英倫銀行減息半厘緊隨美加　環球央行救市措施一文看清

【15：00】內地A股下跌，上證收報2968點，跌0.9%；深證收報11200點，跌1.8%；創業板指收報2101點，跌2.2%。

【14：56】港股跌幅再擴至200點，回落於25200點水平以下。

【14：52】國泰 （00293） 績後愈升愈有，國泰股價最新升4%，報10.26元。

【14：44】內地A股尾市跌幅擴大，上證跌0.7%；深證跌1.6%；創業板指跌逾2%。

【14：29】內銀股逆市向上，建行 （00939） 升0.2%；工行 （01398） 升0.8%；農行 （01288） 升近1%。

【14：25】國泰 （00293） 績後升幅逐步擴大，國泰股價最新升2.5%，報10.12元。

【14：23】微盟 （02013） 逆市造好，股價升6.4%。

【14：12】日經225指數收報19416點，跌451點或2.3%。

【14：07】港股午後曾跌最多229點，低見25162點，其後跌勢回順，恒生指數跌幅收窄約150點。

【13：58】道指期貨跌幅再擴大至近700點，道指期貨跌689點，報24160點。

【13：53】ATM 3股跌幅擴大，其中美團點評 （03690） 表現最差，股價午後跌至3%，股價跌至95元水平，低見95.65元；阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌1.3%。

【13：51】大市跌幅擴至逾200點，恒生指數跌217點，報25175點。

【13：50】有傳蘋果因新冠肺炎疫情取消發布會，舜宇 （02382） 跌2.5%；瑞聲 （02018） 跌2.7%。

蘋果傳研究推出折疊屏iPhone和iPad

【13：49】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.1%，港股午後跌近200點。恒生指數報25197點，跌195點。

【13：16】道指期貨跌逾600點，道指期貨跌634點，報24215點。

【13：06】中海油 （00883） 股價午後急挫半成，低見8.59元。

【13：03】騰訊 （00700） 跌0.7%；滙豐 （00005） 轉跌0.1%；友邦 （01299） 升幅收窄至0.4%。

【13：01】港股午後初段轉跌逾百點。恒生指數最新報25264點，恒指跌127點。

【13：00】國泰航空 （00293） 股價績後升1.3%，國泰去年盈利按年跌28%至16.9億元，以上半年按年轉虧為盈賺13.5億元計，下半年盈利大減87%至僅3.44億元。

國泰去年少賺28%　3月、4月運力大削65%　上半年勢重大虧損

【油價急瀉】國泰燃油對沖比率增至4成、相應油價逾60美元　HKExpress不似預期續錄虧損

會德豐 （00020） 績後跌0.3%，會德豐去年純利倒退46.8%至91.73億元，每股盈利為港幣4.48元，公司建議派發第二次中期股息為每股1.05元，與去年同期相同。

會德豐去年少賺47%　第二次中期股息派1.05元按年持平

【12：55】道指期貨跌近500點，報24370點，跌479點。

【12：30】黑期最新跌約100點，報25282點。

【12：28】日經225指數午後跌幅擴大至近1.4%，報19594點。

【12：11】道指期貨跌426點，報24423點。黑期最新跌約70點，報25314點。

【12：00】港股半日走勢反覆，恒生指數半日升9點，中午收報25402點；國指中午收報10151點，跌2點。半日主板成交544億元。

滙豐 （00005） 升0.3%，中午收報49.05元；騰訊 （00700） 跌0.2%，中午收報382.4元。

中海外 （00688） 半日升2.7%，為表現最佳藍籌；中海油 （00883） 跌4.1%，藍籌中表現最差。

【11：50】ATM 3股轉跌，阿里巴巴 （09988） 跌近0.2%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團點評 （03690） 倒跌1.3%。

阿里孫權領軍「生活好，支付寶」改革　美團突遭夾擊

【新冠肺炎】阿里巴巴旗下菜鳥、餓了麼、盒馬鮮生全面恢復運作

【11：48】港股上午收市前反覆回軟，恒生指數最新跌約10點。

【11：42】防守性較強的公用股受捧，中電 （00002） 升1%；煤氣 （00003） 升0.8%；電能 （00006） 升近0.1%。另外，長建 （01038） 升1%。

【11：30】內地A股今早反覆，表現個別發展，上證半日升0.3%，中午收報3006點，重上3000點水平；深證跌0.2%，中午收報11382點；創業板指跌0.5%，中午收報2137點。

【11：18】將於明日公布業績的友邦 （01299） ，股價升幅擴大至1.3%。另外，滙豐 （00005） 升幅亦擴至0.6%，高見49.2元。

【10：58】日經225指數半日跌0.8%，報19707點。

【10：52】中遠海能 （01138） 股價升近19%。大摩上調中遠海能評級至「增持」，目價價由3.94元升至4.9元。

【10：36】特朗普公布相關抗疫紓困措施前，港股表現反覆，恒指早段曾倒跌百點，惟最新回升約80點。

道指期貨跌近400點，報24453點。

【10：32】ATM 3股回升，阿里巴巴 （09988） 升0.2%；騰訊 （00700） 升近0.3%；美團點評 （03690） 升0.9%。

調查機構：騰訊去年手遊收入55.5億美元

【10：28】港股走勢反覆，大市倒升，恒生指數升約50點，恒指於約25450點水平。

【10：08】友邦 （01299） 撐市，友邦股價逆市升1%，至於其他重磅藍籌遍軟，騰訊 （00700） 跌0.2%；滙豐 （00005） 跌0.1%；中移動 （00941） 破底跌0.4%；港交所 （00388） 亦微跌0.01元。

【10：05】中國飛鶴 （06186） 續升逾6%，破頂高見13.38元。中國飛鶴日前正式納入滬港通及深港通。

另外，新納入深港通的心動 （02400） ，股價再升近4%。

中國飛鶴成北水新貴　股價破頂3日累升兩成

【10：00】李氏大藥廠 （00950） 股價升7%。李氏大藥廠聯營公司普樂藥業計劃生產口罩，並將申請政府口罩生產資助計劃，料月產能可達200萬個。另外，其擁有中港澳台獨家代理和銷售權的藥物阿利吉侖，就用作治療新型冠狀病毒肺炎方面，獲四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批准作臨床試驗。

【口罩生產】李氏大藥廠料4月起可生產口罩 月產能200萬個

【09：57】5G概念股見炒作，長飛光纖光纜 （06869） 升5.9%；中興通訊 （00763） 升4.5%；鐵塔 （00788） 升0.5%。

【09：55】富力地產 （02777） 升2.5%。富力地產指昨日收到中證監函件，公司實施H股全流通的申請正式獲受理。

【H股全流通】富力地產H股全流通申請獲中證監受理

【09：52】紐約期油反彈一成後，油價今早續升，惟三桶油中，中海油 （00883） 跌2.1%；中石化 （00386） 跌0.3%；中石油 （00857） 升0.7%。

【09：46】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團點評 （03690） 靠穩升0.4%。

【09：43】國泰航空 （00293） 股價逆市升1%。有報道指國泰正尋求財務總裁馬天偉（Martin Murray）的接任人。

【國泰風波】國泰或有高層變動　傳考慮外聘財務總裁接替馬天偉

【09：41】港股再度轉跌，大市跌約70點。

道指期貨跌近450點，報24401點。

【09：38】九倉 （00004） 遭摩通下調目標價46%至14元，評級下調至「減持」，九倉股價跌逾4%，破底低見14.7元。

【09：35】港股高開67點後，恒生指數早段曾倒跌最多33點，低見25358點，其後回升，恒指最新升約30點。

【09：31】中國鼎益豐 （00612）  股價復牌後升近13%，報3.5元。中國鼎益豐日前公布建議配售最多6636.8萬股新股，最新公布將每股配售價由早前公布的2.72元，調高至2.75元，集資額最高增至約1.83億元，每股配股價較上日收市價3.1元折讓約11.29%。

【道士股】中國鼎益豐復牌升13%　折讓11%配售6636.8萬股

【09：29】A股3大股指高開，上證升近0.2%，深證升0.3%，創業板指0.4%。

【09：25】本港地產股造好，其中新地 （00016） 升2.2%；新世界 （00017） 升1.3%；長實 （01113） 升1%；信置 （00083） 升0.9%；恒地 （00012） 升0.8%。

【09：20】恒生指數升67點或0.3%，開報25459點。國指開報10158點，升5點或0.05%。

滙豐 （00005） 股價升0.6%，開報49.2元；友邦 （01299） 股價高開1.8%，開報73.15元；港交所 （00388） 升0.6%，開報249元；中移動 （00941） 升0.3%，開報58.35元；騰訊 （00700） 平開，報383元。

【09：16】人民幣中間價報6.9612，下調223點子。

【09：15】即月期指開報25436點，跌13點或0.05%，高水43點。

【09：11】油價於亞洲時段續向上，布蘭特期油升1.8%，報37.89美元，紐約期油升0.1%，報34.4美元。

【09：02】黑期升幅擴至逾200點，試25600點水平。

【09：02】黑期最新升約110點。

【08：24】亞股初段向下，日經225指數跌158點或0.8%，報19709點；首爾KOSPI指數跌近0.1%，報1961點。

【08：11】滙豐 （00005） ADR折合報49.2元，升0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報384.9元，升0.5%。

【08：03】道指期貨跌418點，報24431點。黑期最新升約30點，報25410點。

【08：00】今日一共有常達控股 （01433） 、深藍科技 （01950） 、稀美資源 （09936） 及偉源控股 （01343） 4隻新股公布招股結果，當中常達控股公開發售部分超額認購73.68倍。

【新股IPO】4隻新股公布招股結果　常達控股超額認購73.68倍（附招股結果）

【07：00】美股反彈，道指飆升超過1100點，收復前日逾半失地，道指收報25018點，升1167點或4.9%；標指收報2882點，升135點或4.9%；納指收報8344點，升393點或5%。

港股ADR收報25585點，升193點或0.8%；恒指夜期收報25494點，升45點或0.2%。

道指反彈1167點港股ADR升193點　紐約期油急彈一成

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責任編輯︰梁浩碩

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