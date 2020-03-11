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特朗普公布紓困措施前　港股反覆恒生指數最新轉升80點（不斷更新）

金融經濟 10:59 2020/03/11

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道指期貨跌逾400點　黑期最新升約30點（不斷更新）

美國總統特朗普料於本港時間清晨公布一系列抗疫紓困措施，刺激美股反彈，道指飈升1167點或4.9%，惟特朗普仍未公布相關措施，道指期貨今早下挫，港股高開67點，恒生指數開報25459點後，大市早段倒跌。

特朗普救市頭炮　料將今年薪俸稅降至「零」

特朗普周一與沙特王儲通電話　討論原油價格戰

【10：58】日經225指數半日跌0.8%，報19707點。

【10：52】中遠海能 （01138） 股價升近19%。大摩上調中遠海能評級至「增持」，目價價由3.94元升至4.9元。

【10：36】特朗普公布相關抗疫紓困措施前，港股表現反覆，恒指早段曾倒跌百點，惟最新回升約80點。

道指期貨跌近400點，報24453點。

【10：32】ATM 3股回升，阿里巴巴 （09988） 升0.2%；騰訊 （00700） 升近0.3%；美團點評 （03690） 升0.9%。

調查機構：騰訊去年手遊收入55.5億美元

【10：28】港股走勢反覆，大市倒升，恒生指數升約50點，恒指於約25450點水平。

【10：08】友邦 （01299） 撐市，友邦股價逆市升1%，至於其他重磅藍籌遍軟，騰訊 （00700） 跌0.2%；滙豐 （00005） 跌0.1%；中移動 （00941） 破底跌0.4%；港交所 （00388） 亦微跌0.01元。

【10：05】中國飛鶴 （06186） 續升逾6%，破頂高見13.38元。中國飛鶴日前正式納入滬港通及深港通。

另外，新納入深港通的心動 （02400） ，股價再升近4%。

中國飛鶴成北水新貴　股價破頂3日累升兩成

【10：00】李氏大藥廠 （00950） 股價升7%。李氏大藥廠聯營公司普樂藥業計劃生產口罩，並將申請政府口罩生產資助計劃，料月產能可達200萬個。另外，其擁有中港澳台獨家代理和銷售權的藥物阿利吉侖，就用作治療新型冠狀病毒肺炎方面，獲四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批准作臨床試驗。

【口罩生產】李氏大藥廠料4月起可生產口罩 月產能200萬個

【09：57】5G概念股見炒作，長飛光纖光纜 （06869） 升5.9%；中興通訊 （00763） 升4.5%；鐵塔 （00788） 升0.5%。

【09：55】富力地產 （02777） 升2.5%。富力地產指昨日收到中證監函件，公司實施H股全流通的申請正式獲受理。

【H股全流通】富力地產H股全流通申請獲中證監受理

【09：52】紐約期油反彈一成後，油價今早續升，惟三桶油中，中海油 （00883） 跌2.1%；中石化 （00386） 跌0.3%；中石油 （00857） 升0.7%。

【09：46】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團點評 （03690） 靠穩升0.4%。

【09：43】國泰航空 （00293） 股價逆市升1%。有報道指國泰正尋求財務總裁馬天偉（Martin Murray）的接任人。

【國泰風波】國泰或有高層變動　傳考慮外聘財務總裁接替馬天偉

【09：41】港股再度轉跌，大市跌約70點。

道指期貨跌近450點，報24401點。

【09：38】九倉 （00004） 遭摩通下調目標價46%至14元，評級下調至「減持」，九倉股價跌逾4%，破底低見14.7元。

【09：35】港股高開67點後，恒生指數早段曾倒跌最多33點，低見25358點，其後回升，恒指最新升約30點。

【09：31】中國鼎益豐 （00612）  股價復牌後升近13%，報3.5元。中國鼎益豐日前公布建議配售最多6636.8萬股新股，最新公布將每股配售價由早前公布的2.72元，調高至2.75元，集資額最高增至約1.83億元，每股配股價較上日收市價3.1元折讓約11.29%。

【道士股】中國鼎益豐復牌升13%　折讓11%配售6636.8萬股

【09：29】A股3大股指高開，上證升近0.2%，深證升0.3%，創業板指0.4%。

【09：25】本港地產股造好，其中新地 （00016） 升2.2%；新世界 （00017） 升1.3%；長實 （01113） 升1%；信置 （00083） 升0.9%；恒地 （00012） 升0.8%。

【09：20】恒生指數升67點或0.3%，開報25459點。國指開報10158點，升5點或0.05%。

滙豐 （00005） 股價升0.6%，開報49.2元；友邦 （01299） 股價高開1.8%，開報73.15元；港交所 （00388） 升0.6%，開報249元；中移動 （00941） 升0.3%，開報58.35元；騰訊 （00700） 平開，報383元。

【09：16】人民幣中間價報6.9612，下調223點子。

【09：15】即月期指開報25436點，跌13點或0.05%，高水43點。

【09：11】油價於亞洲時段續向上，布蘭特期油升1.8%，報37.89美元，紐約期油升0.1%，報34.4美元。

【09：02】黑期升幅擴至逾200點，試25600點水平。

【09：02】黑期最新升約110點。

【08：24】亞股初段向下，日經225指數跌158點或0.8%，報19709點；首爾KOSPI指數跌近0.1%，報1961點。

【08：11】滙豐 （00005） ADR折合報49.2元，升0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報384.9元，升0.5%。

【08：03】道指期貨跌418點，報24431點。黑期最新升約30點，報25410點。

【08：00】今日一共有常達控股 （01433） 、深藍科技 （01950） 、稀美資源 （09936） 及偉源控股 （01343） 4隻新股公布招股結果，當中常達控股公開發售部分超額認購73.68倍。

【新股IPO】4隻新股公布招股結果　常達控股超額認購73.68倍（附招股結果）

【07：00】美股反彈，道指飆升超過1100點，收復前日逾半失地，道指收報25018點，升1167點或4.9%；標指收報2882點，升135點或4.9%；納指收報8344點，升393點或5%。

港股ADR收報25585點，升193點或0.8%；恒指夜期收報25494點，升45點或0.2%。

道指反彈1167點港股ADR升193點　紐約期油急彈一成

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　偉業控股料去年盈轉虧（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中遠海能（01138） 心動公司（02400） 中國飛鶴（06186） 李氏大藥廠（00950） 中國鐵塔（00788） 中興通訊（00763） 長飛光纖光纜（06869） 富力地產（02777） 中國石油化工股份（00386）

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