恒生指數升67點　開報25459點（不斷更新）

▲ 道指期貨跌逾400點 黑期最新升約30點（不斷更新）

美國總統特朗普料於本港時間清晨公布一系列抗疫紓困措施，刺激美股反彈，道指飈升1167點或4.9%，惟特朗普仍未公布相關措施，道指期貨今早下挫，港股高開67點，恒生指數開報25459點後，大市早段倒跌。

特朗普周一與沙特王儲通電話 討論原油價格戰

【09：35】港股高開67點後，恒生指數早段曾倒跌最多33點，低見25358點，其後回升，恒指最新升約30點。

【09：31】中國鼎益豐 （00612） 股價復牌後升近13%，報3.5元。中國鼎益豐日前公布建議配售最多6636.8萬股新股，最新公布將每股配售價由早前公布的2.72元，調高至2.75元，集資額最高增至約1.83億元，每股配股價較上日收市價3.1元折讓約11.29%。

【道士股】中國鼎益豐復牌升13% 折讓11%配售6636.8萬股

【09：29】A股3大股指高開，上證升近0.2%，深證升0.3%，創業板指0.4%。

【09：25】本港地產股造好，其中新地 （00016） 升2.2%；新世界 （00017） 升1.3%；長實 （01113） 升1%；信置 （00083） 升0.9%；恒地 （00012） 升0.8%。

【09：20】恒生指數升67點或0.3%，開報25459點。國指開報10158點，升5點或0.05%。

滙豐 （00005） 股價升0.6%，開報49.2元；友邦 （01299） 股價高開1.8%，開報73.15元；港交所 （00388） 升0.6%，開報249元；中移動 （00941） 升0.3%，開報58.35元；騰訊 （00700） 平開，報383元。

【09：16】人民幣中間價報6.9612，下調223點子。

【09：15】即月期指開報25436點，跌13點或0.05%，高水43點。

【09：11】油價於亞洲時段續向上，布蘭特期油升1.8%，報37.89美元，紐約期油升0.1%，報34.4美元。

【09：02】黑期升幅擴至逾200點，試25600點水平。

【09：02】黑期最新升約110點。

【08：24】亞股初段向下，日經225指數跌158點或0.8%，報19709點；首爾KOSPI指數跌近0.1%，報1961點。

【08：11】滙豐 （00005） ADR折合報49.2元，升0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報384.9元，升0.5%。

【08：03】道指期貨跌418點，報24431點。黑期最新升約30點，報25410點。

【08：00】今日一共有常達控股 （01433） 、深藍科技 （01950） 、稀美資源 （09936） 及偉源控股 （01343） 4隻新股公布招股結果，當中常達控股公開發售部分超額認購73.68倍。

【新股IPO】4隻新股公布招股結果 常達控股超額認購73.68倍（附招股結果）

【07：00】美股反彈，道指飆升超過1100點，收復前日逾半失地，道指收報25018點，升1167點或4.9%；標指收報2882點，升135點或4.9%；納指收報8344點，升393點或5%。

港股ADR收報25585點，升193點或0.8%；恒指夜期收報25494點，升45點或0.2%。

道指反彈1167點港股ADR升193點 紐約期油急彈一成

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責任編輯︰梁浩碩