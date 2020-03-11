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【新股IPO】4隻新股公布招股結果　常達控股超額認購73.68倍（附招股結果）

金融經濟 07:55 2020/03/11

分享：

【新股IPO】4隻新股公布招股結果　常達控股超額認購73.68倍（附招股結果）

新股密集上市，今日一共有4隻新股公布招股結果，4隻新股將於3月12日上市。當中，常達控股 （01433） 公開發售部分超額認購73.68倍。

常達控股
常達控股 （01433） 每股定價0.25元，集資淨額7490萬元，1手中籤率70.01%，抽4手（40000股）穩獲1手。

香港公開發售部分超額認購73.68倍，國際配售部分輕微超額認購。

分配結果

【新股IPO】常達：訂單未受疫情影響　可依賴其他地區生產線

深藍科技
深藍科技 （01950） 每股定價0.52元，集資淨額8470萬元，1手中籤率30.01%，抽20手（80000股）穩獲1手。

公開發售部分超額認購11.47倍，國際配售部分獲中度超額認購。

分配結果

【新股IPO】深藍科技：業務並非位於疫症地區 未造成重大影響

稀美資源
稀美資源 （09936） 每股定價2.23元，集資淨額1.246億元，1手中籤率35.01%，抽12手（30000股）穩獲1手。

香港公開發售部分超額認購14.74倍，國際配售部分獲輕微超額認購。

分配結果

【新股IPO】稀美資源今招股 1手入場費7298元

偉源控股
偉源控股 （01343） 每股定價0.48元，集資淨額7500萬元，1手中籤率30.01%，抽6手（30000股）穩獲1手。

公開發售部分超額認購3.79倍，配售部分獲小幅超額認購。

分配結果

【新股IPO】偉源控股今起招股 入場費3030元

【新股IPO】九尊數字互娛獲中手游、京基金融認購

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 常達控股（01433） 稀美資源（09936） 偉源控股（01343） IPO

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