【新股IPO】4隻新股公布招股結果　常達控股超額認購73.68倍（附招股結果）

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新股密集上市，今日一共有4隻新股公布招股結果，4隻新股將於3月12日上市。當中，常達控股 （01433） 公開發售部分超額認購73.68倍。
常達控股
常達控股 （01433） 每股定價0.25元，集資淨額7490萬元，1手中籤率70.01%，抽4手（40000股）穩獲1手。
香港公開發售部分超額認購73.68倍，國際配售部分輕微超額認購。
深藍科技
深藍科技 （01950） 每股定價0.52元，集資淨額8470萬元，1手中籤率30.01%，抽20手（80000股）穩獲1手。
公開發售部分超額認購11.47倍，國際配售部分獲中度超額認購。
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稀美資源
稀美資源 （09936） 每股定價2.23元，集資淨額1.246億元，1手中籤率35.01%，抽12手（30000股）穩獲1手。
香港公開發售部分超額認購14.74倍，國際配售部分獲輕微超額認購。
偉源控股
偉源控股 （01343） 每股定價0.48元，集資淨額7500萬元，1手中籤率30.01%，抽6手（30000股）穩獲1手。
公開發售部分超額認購3.79倍，配售部分獲小幅超額認購。
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責任編輯︰梁浩碩