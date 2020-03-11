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道指反彈1167點港股ADR升193點　紐約期油急彈一成

金融經濟 07:29 2020/03/11

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道指反彈1167點港股ADR升193點　紐約期油急彈一成

美股反彈 道指升1167點
美國總統特朗普料於本港時間清晨公布一系列抗疫紓困措施，刺激美股反彈，道指飆升超過1100點，收復前日逾半失地，道指收報25018點，升1167點或4.9%；標指收報2882點，升135點或4.9%；納指收報8344點，升393點或5%。

港股ADR升193點
港股ADR收報25585點，升193點或0.8%；恒指夜期收報25494點，升45點或0.2%。

紐約期油反彈一成
市場趁低吸納，加上預期各地會有刺激經濟措施，油價反彈，紐約期油收報34.36美元，升3.23美元或10.4%；布蘭特期油收報37.22美元，升2.86美元或8.3%。

美滙指數升1.7%
美滙指數回升，報96.48，升1.7%。歐元兌美元1.1303；美元兌日圓升近3%，報105.14。

美國30年期債息重上1厘水平
美國10年期債息報0.8厘，美國30年期債息重上1厘水平，報1.28厘。

紐約期金跌0.9%
美元及美股上升，加上憧憬各地出手支持經濟，避險情緒降溫，金價下跌，紐約期金收報1660.3美元，跌15.4美元或0.9%。現貨金於1651美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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