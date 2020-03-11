【美股收市】憧憬特減稅救市  道指勁彈1167點重上25000

美國總統特朗普（Donald Trump）本港時間清晨料公布一系列抗疫紓困措施，據白宮官員透露，救市政策包括今年年內餘下時間，將薪俸稅稅率降至零。消息刺激道指勁彈，以緊貼全日高位收市，飆升超過1100點，收復前日逾半失地。

道指高開後表現反覆並一度倒跌，中後段重拾升勢，並以近全日最高位收市，報25018點，升1167點或4.9%；標指收報2882點，升135點或4.9%；納指收報8344點，升393點或5%。

特朗普周二到國會山莊，與共和黨議員商討經濟刺激措施。有白宮官員向CNBC透露，特朗普建議將今年內薪俸稅下降至零。特朗普還向議員遊說旅行和酒店業的救助措施，另外，報道指白宮計劃對美國頁岩油行業提供聯邦協助，紓緩因俄羅斯及沙特打石油價格戰而受到的壓力。

頁岩油股份板塊應聲抽高，西方石油升逾14%；Apache漲近13%。

特朗普提出救市措施，加上俄羅斯能源部長明言不排除跟石油輸出國組織（OPEC）合作穩定油市，而OPEC+談判據報維持正面，刺激國際油價周二反彈約10%。

避險情緒降溫，金價錄得四個交易日以來首度回落。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +1167點 25018點 美國標指 +135點 2882點 美國納指 +393點 8344點 歐洲Stoxx 600指數 -1.1% 335.64點 美匯指數 +1.7% 96.55 歐元 -1.4% 1.1284美元 日圓 -3.1% 105.58兌1美元 英鎊 -1.7% 1.2900美元 美國2年債息 +19點子 0.542厘 美國10年債息 +3點子 0.803厘 紐約期油 +10.7% 34.45美元 倫敦布蘭特期油 +9.8% 37.74美元 現貨金 -1.8% 1649.2美元 ＊截至本港4時15分

責任編輯：柯志宏