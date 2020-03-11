【美股收市】憧憬特減稅救市  道指勁彈1167點重上25000

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月11日 時間05:00）
美國總統特朗普（Donald Trump）本港時間清晨料公布一系列抗疫紓困措施，據白宮官員透露，救市政策包括今年年內餘下時間，將薪俸稅稅率降至零。消息刺激道指勁彈，以緊貼全日高位收市，飆升超過1100點，收復前日逾半失地。
道指高開後表現反覆並一度倒跌，中後段重拾升勢，並以近全日最高位收市，報25018點，升1167點或4.9%；標指收報2882點，升135點或4.9%；納指收報8344點，升393點或5%。
特朗普周二到國會山莊，與共和黨議員商討經濟刺激措施。有白宮官員向CNBC透露，特朗普建議將今年內薪俸稅下降至零。特朗普還向議員遊說旅行和酒店業的救助措施，另外，報道指白宮計劃對美國頁岩油行業提供聯邦協助，紓緩因俄羅斯及沙特打石油價格戰而受到的壓力。
頁岩油股份板塊應聲抽高，西方石油升逾14%；Apache漲近13%。
特朗普提出救市措施，加上俄羅斯能源部長明言不排除跟石油輸出國組織（OPEC）合作穩定油市，而OPEC+談判據報維持正面，刺激國際油價周二反彈約10%。
避險情緒降溫，金價錄得四個交易日以來首度回落。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+1167點
|25018點
|美國標指
|+135點
|2882點
|美國納指
|+393點
|8344點
|歐洲Stoxx 600指數
|-1.1%
|335.64點
|美匯指數
|+1.7%
|96.55
|歐元
|-1.4%
|1.1284美元
|日圓
|-3.1%
|105.58兌1美元
|英鎊
|-1.7%
|1.2900美元
|美國2年債息
|+19點子
|0.542厘
|美國10年債息
|+3點子
|0.803厘
|紐約期油
|+10.7%
|34.45美元
|倫敦布蘭特期油
|+9.8%
|37.74美元
|現貨金
|-1.8%
|1649.2美元
|＊截至本港4時15分
責任編輯：柯志宏