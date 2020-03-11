【疫情惡化】世貿暫停所有會議  意大利確診破1萬宗

新冠病毒繼續在全球擴散，世貿組織（WTO）總幹事阿澤維多今日確認，日內瓦世貿總部確診一例新冠肺炎病例，從11日開始世貿所有會議都將推遲至3月20日。

另外，歐洲央行本周召開的政策會議，部分委員將以電話會議方式參與討論，預料討論重點將是如何應對疫情對經濟造成的衝擊。

另一方面，中意外長通電話，中方將向意方提供口罩等物資援助。

在歐洲疫情最嚴重的意大利，再多168人死亡，是單一日最高的死亡數字。意大利新增631宗病例，在兩個多星期以來，累計10149人確診。封城措施已擴大至全國。所有體育賽事暫停，學校繼續停課。

斯洛文尼亞宣布關閉接壤意大利的邊境。斯洛文尼亞至今有31宗確診病例。

法航宣布，從本月14日起，暫停所有飛往意大利的航班，直至下月4日。法國本身有1606宗確診病例，30人死亡，文化部長亦感染。

國務委員兼外長王毅應約同意大利外長迪馬約通話。迪馬約表示，當前意大利新型冠狀病毒疫情形勢十分嚴峻，意大利政府正密切關注和學習中方抗疫的成功經驗，採取有力舉措阻止疫情擴散。意大利面臨醫療物資和設備短缺的困難，希望中方幫助解決燃眉之急。

王毅表示，中國日前向世界衛生組織捐款，用於抗擊疫情國際合作，也正在向疫情嚴重或醫療條件薄弱的國家提供力所能及的幫助。雖然目前中方本身對醫療物資仍然有較大需求，但中方將克服困難，向意方提供口罩等醫療物資援助，加大力度向意方出口急需的物資和設備。