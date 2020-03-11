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【美股尾市】特與國會領袖商抗疫救市  道指彈逾600點

環球經濟金融 02:54 2020/03/11

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市場憧憬美國總統特朗普（Donald Trump）即將公布抗疫紓困措施，CNBC引述官員稱，特朗普將與國會共和黨領袖會晤，但白宮仍未就推出何種刺激經濟措施達成共識。
道指早段曾彈945點，但之後反覆上落，尾市再倒升逾600點。截至本港時間2時45分，道指報24518點，升677點；標指報2828點，升81點；納指報8187點，升236點。

特朗普周一形容，會推出針對受疫情影響的行業「非常重大的紓緩」（very substantial relief）措施，又形容此是「非常戲劇性」（very dramatic）的行動。不過，CNBC引述白宮官員指，由於尚有很多細節需要敲定，故此現時未準備好推出相關措施。

美國總統特朗普表示，個人感覺健康良好，沒有必要接受新冠病毒測試。

特朗普周二到國會山莊，與國會議員討論抗疫紓困措施。他向記者稱，原本獲安排接受新冠病毒測試，但他沒有出現病徵，並無任何異樣，因此無足夠理由做測試，白宮醫生也認為沒有必要。

兩名國會議員早前承認，曾會議上與一名確診患者有接觸，其後分別與特朗普握手，以及同坐空軍一號專機，事件引起外界對特朗普健康的關注。

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