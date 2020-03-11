【美股午市】觀望特朗普出招  道指續升逾百點

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【美股尾市】特與國會領袖商抗疫救市 道指彈逾600點
市場憧憬美國總統特朗普（Donald Trump）公布抗疫紓困措施，帶動道指上升，早段曾彈945點，但之後反覆波動，道指曾轉跌160點後，午市再倒升逾百點。
投資者期盼新一輪減稅出爐，但特朗普將推出刺激措施的消息受到質疑。一位參議員稱，特朗普無法通過減稅政策擺脫公共衛生危機。
截至本港時間2時，道指報23978點，升127點；標指報2764點，升17點；納指報8027點，升76點。
沙特阿拉伯與俄羅斯開打石油減價戰，導致油價早前大跌 ; 盡管俄羅斯明言不排除跟石油輸出國組織（OPEC）合作穩定油市 ，但沙特對於同俄羅斯談判反應冷淡，稱看不到雙方在5月或6月開會的合理性。油價反覆波動，最多升逾11%，午市反彈幅度收窄。
美股周一經歷暴跌，道指瀉逾2000點後，安聯首席經濟顧問埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)認為，股市仍未見底，可能步入下行周期，這一輪波動將改變投資者過去數年的「撈底」習慣，市場不可忽視新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+127點
|23978點
|美國標指
|+17點
|2764點
|美國納指
|+76點
|8027點
|歐洲Stoxx 600指數
|-1.1%
|335.64點
|美匯指數
|+1.5%
|96.33
|歐元
|-1.2%
|1.1303美元
|日圓
|-2.4%
|104.79兌1美元
|英鎊
|-1.7%
|1.2899美元
|美國2年債息
|+1點子
|0.475厘
|美國10年債息
|+2點子
|0.704厘
|紐約期油
|+8.7%
|33.84美元
|倫敦布蘭特期油
|+7.7%
|37.01美元
|現貨金
|-1.5%
|1653.75美元
|＊截至本港2時10分
責任編輯：柯志宏