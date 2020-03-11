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【美股午市】觀望特朗普出招  道指續升逾百點

環球經濟金融 02:12 2020/03/11

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市場憧憬美國總統特朗普（Donald Trump）公布抗疫紓困措施，帶動道指上升，早段曾彈945點，但之後反覆波動，道指曾轉跌160點後，午市再倒升逾百點。
投資者期盼新一輪減稅出爐，但特朗普將推出刺激措施的消息受到質疑。一位參議員稱，特朗普無法通過減稅政策擺脫公共衛生危機。
截至本港時間2時，道指報23978點，升127點；標指報2764點，升17點；納指報8027點，升76點。
沙特阿拉伯與俄羅斯開打石油減價戰，導致油價早前大跌 ; 盡管俄羅斯明言不排除跟石油輸出國組織（OPEC）合作穩定油市 ，但沙特對於同俄羅斯談判反應冷淡，稱看不到雙方在5月或6月開會的合理性。油價反覆波動，最多升逾11%，午市反彈幅度收窄。
美股周一經歷暴跌，道指瀉逾2000點後，安聯首席經濟顧問埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)認為，股市仍未見底，可能步入下行周期，這一輪波動將改變投資者過去數年的「撈底」習慣，市場不可忽視新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +127點 23978點
美國標指 +17點 2764點
美國納指 +76點 8027點
歐洲Stoxx 600指數 -1.1% 335.64點
     
美匯指數 +1.5% 96.33
歐元 -1.2% 1.1303美元
日圓 -2.4% 104.79兌1美元
英鎊 -1.7% 1.2899美元
     
美國2年債息 +1點子 0.475厘
美國10年債息 +2點子 0.704厘
     
紐約期油 +8.7% 33.84美元
倫敦布蘭特期油 +7.7% 37.01美元
現貨金 -1.5% 1653.75美元
     
＊截至本港2時10分    

責任編輯：柯志宏

美股 疫情 特朗普 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 紓困措施 減稅

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