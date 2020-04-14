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【黃金牛市】金價再破頂！　揸幾多黃金最好？

金融經濟 22:24 2020/04/14

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按瑞銀財管統計，參考近30年經驗，持有5%比重之黃金，最能提高股票組合之風險調整後回報。

市場連環恐懼性拋售資產，連同孖展「補倉」效應，黃金曾顯著下跌。不過，自從聯儲局「無限量寬」起，黃金與股市齊齊升高，其中黃金更創超過7年半高位。如果現時希望撈貨買黃金，投資組合內應該要有幾多黃金呢？不妨從歷史數據尋找端倪。 

按瑞銀財管統計，參考近30年經驗，持有5%比重之黃金，最能提高股票組合之風險調整後回報（Risk-adjusted Return）。該行以MSCI環球指數作基準，由1990年起按五年為一個周期計算，過去6個周期內，配置5%黃金的投資組合表現最理想，皆因當中5個周期的風險調整後回報皆見提高。

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若把國家細分，過往經驗顯示，把黃金加入新興市場股票組合，最能改善風險調整後回報。以近30年為例，加入黃金配置後，新興市場股票組合的夏普比率（sharpe ratio）在80%時間均見提高，成熟市場之風險調整後回報則只有不足50%時間獲得改善。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外滙及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）分析，部分亞洲國家之貨幣滙率與當地股市「高度同步（highly in sync）」，故加入黃金配置可帶來較高價值。

值得注意是，宏觀因素雖利好黃金，投資者卻不宜全數押注，因為黃金屬實物資產，在經濟運行正常的環境下，較一般股票增長緩慢之外，相關資產亦沒有股息概念，一旦投資者「睇錯市」，只能「坐死盤」待價格升抵家鄉。

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