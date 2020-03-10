【外遊限制】港府向北海道、意大利發紅色外遊警示　一文睇清7個警戒地區（不斷更新）

▲ 港府相繼向多個爆發新冠肺炎的國家及地區發出紅色外遊警示。

新冠肺炎來勢洶洶，並且蔓延至歐洲多國。香港政府晚上（10日），再向法國、德國、日本及西班牙部分地區發出紅色外遊警示，同時將對意大利的紅色警示，擴展至全國。

紅色外遊警示提醒，計劃前往有關地區的市民調整行程，如非必要避免前往。政府建議市民，應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。

紅色警示國家/城市一覽

發出警示日期 國家 城市/地區 領事保護協助電話 3月10日 日本 北海道 (81) 3-34033064 法國 布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區 (33) 153758840 德國 北萊茵－威斯特法倫州地區 (49) 3027588551 西班牙 拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區 (34) 699089086 意大利 全國 (39) 3939110852 2月28日 伊朗 全國 (98) 912-2176035 2月24日 韓國 全國 (82) 27550572

身處以上國家或地區的港人，應加緊留意當地政府消息，時刻佩戴外科口罩、盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方、避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸，經常保持雙手清潔。

身處外地的港人如需協助，亦可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868。

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