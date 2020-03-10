【外遊限制】港府向北海道、意大利發紅色外遊警示　一文睇清7個警戒地區（不斷更新）

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新冠肺炎來勢洶洶，並且蔓延至歐洲多國。香港政府晚上（10日），再向法國、德國、日本及西班牙部分地區發出紅色外遊警示，同時將對意大利的紅色警示，擴展至全國。
紅色外遊警示提醒，計劃前往有關地區的市民調整行程，如非必要避免前往。政府建議市民，應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。
紅色警示國家/城市一覽
|發出警示日期
|國家
|城市/地區
|領事保護協助電話
|3月10日
|日本
|北海道
|(81) 3-34033064
|法國
|布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區
|(33) 153758840
|德國
|北萊茵－威斯特法倫州地區
|(49) 3027588551
|西班牙
|拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區
|(34) 699089086
|意大利
|全國
|(39) 3939110852
|2月28日
|伊朗
|全國
|(98) 912-2176035
|2月24日
|韓國
|全國
|(82) 27550572
身處以上國家或地區的港人，應加緊留意當地政府消息，時刻佩戴外科口罩、盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方、避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸，經常保持雙手清潔。
身處外地的港人如需協助，亦可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868。
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