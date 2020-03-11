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搶購廁紙低能？心理學家：安慰自己做足準備

環球社會熱點 13:32 2020/03/11

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【新冠肺炎疫情搶購潮】搶購廁紙低能？心理學家：安慰自己做足準備

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）蔓延全球多地，各地民眾由搶購口罩、酒精搓手液，轉為搶購廁紙，甚至為廁紙大打出手，美國、加拿大等多地超級市場更不得不推出限購廁紙令。有心理學家剖析各地民眾搶購廁紙的情況，一大原因是成功搶購廁紙後，會令民眾覺得已做到所有能力範圍以內可做的事，也可謂「恐慌性購買」（panic buying）的最佳寫照。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述多名心理學家，分析民眾搶購廁紙的原因，CNN歸納出5大原因。

  • 1. 面對未知恐懼時，民眾傾向走向極端

心理學家泰勒（Steven Taylor）指，由於新型冠狀病毒是新的病毒，民眾尚未掌握到病毒的資訊。

所以，當新型冠狀病毒對民眾帶來威脅，但當局對所需要做的事只是洗手時，民眾會覺得此應對手法與威脅不成比例，故此會使用較極端手法應對，例如搶購。

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  • 2. 政府未能作保證，令民眾感恐懼

泰勒指，除非政府官員作出實質的保證，保證當局會照顧好所有民眾，才能令民眾免於擔心未來會沒有廁紙用的恐懼。然而，各地政府現未能作出實質的保證。

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  • 3. 羊群效應

泰勒指，超市貨架被清空、購物車堆滿貨品的照片充斥新聞報道及社交平台，會令民眾覺得囤積貨品的需要。

泰勒解釋指，人類作為群居動物，會從他人身上尋找怎樣的應對方法是安全、怎樣的應對方法是危險。故此，當民眾看到超市貨架被清空等的照片時，就會相信搶購廁紙會令自己安全。

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  • 4. 「過度準備」是人類天性

美國心理學會前主席法利（Frank Farley）指，當美國疾控中心呼籲某些高風險族群應留在家中時，民眾自然想為此作好準備。

法利指，當民眾需要留在家中，他們必先囤積一些必須品，包括廁紙。他又指，當廁紙在家中用光時，很難有其他代替品取代。

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  • 5. 從囤積貨品可獲得掌控感

泰勒指，在新冠肺炎疫情爆發時，會令民眾覺得無助，民眾可透過搶購廁紙等獲得掌控感（sense of control）。

他指，在搶購廁紙的過程中，民眾往往很少考慮會有甚麼後果，僅希望透過搶購廁紙以緩解心中的焦慮。

他又指，成功搶購廁紙後，會令民眾覺得已做到所有能力範圍以內可做的事，有空間思考新冠肺炎以外的事情。

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）蔓延全球多地，各地民眾由搶購口罩、酒精搓手液，轉為搶購廁紙。

 

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