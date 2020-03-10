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【美股開市】道指反彈逾900點 憧憬特朗普減稅

環球經濟金融 21:44 2020/03/10

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美股周一經歷暴跌，道指瀉逾2000點後，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將於周二下午5時半（本港周三清晨5時半）公布抗疫紓困措施，市場憧憬新一輪減稅出爐。美股周二早段反彈，道指曾升945點，報24796點。

除了寄望特朗普，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）明言不排除跟石油輸出國組織（OPEC）合作穩定油市，而OPEC+談判據報維持正面，均支持國際油價反彈。布蘭特期油和紐約期油分別最多升11.2%和11.1%，報38.22美元和34.6美元。

能源股跟隨油價反彈，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）升4.1%和5%。

除了油價，美國債息亦見回升，美國10年債息從歷史新低的0.318厘反彈，高見0.7367厘；30年美債息也重上1厘，高見1.2662厘。

債息回穩，利好金融股，摩根大通（JP Morgan Chase，美：JPM）和高盛（Goldman Sachs，美：GS）升2.9%和5.6%。

美元亦反彈，美匯指數曾升1.2%，高見96.01；日圓急挫2.8%，報105.21兌1美元；金價回軟，現貨金曾跌1.8%，報1649.48美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +785點 24636點
美國標指 +76點 2823點
美國納指 +218點 8169點
歐洲Stoxx 600指數 +2.1% 346.7點
     
美匯指數 +0.9% 95.77
歐元 -0.7% 1.1372美元
日圓 -2.1% 104.49兌1美元
英鎊 -0.7% 1.3022美元
     
美國2年債息 +4點子 0.4293厘
美國10年債息 +11點子 0.6552厘
     
紐約期油 +8.4% 33.73美元
倫敦布蘭特期油 +8.6% 37.33美元
現貨金 -1.2% 1660.18美元
     
＊截至本港晚上9時42分    

責任編輯：方賢

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