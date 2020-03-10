【美股開市】道指反彈逾900點 憧憬特朗普減稅

上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間22:00）
美股周一經歷暴跌，道指瀉逾2000點後，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將於周二下午5時半（本港周三清晨5時半）公布抗疫紓困措施，市場憧憬新一輪減稅出爐。美股周二早段反彈，道指曾升945點，報24796點。
除了寄望特朗普，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）明言不排除跟石油輸出國組織（OPEC）合作穩定油市，而OPEC+談判據報維持正面，均支持國際油價反彈。布蘭特期油和紐約期油分別最多升11.2%和11.1%，報38.22美元和34.6美元。
能源股跟隨油價反彈，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）升4.1%和5%。
除了油價，美國債息亦見回升，美國10年債息從歷史新低的0.318厘反彈，高見0.7367厘；30年美債息也重上1厘，高見1.2662厘。
債息回穩，利好金融股，摩根大通（JP Morgan Chase，美：JPM）和高盛（Goldman Sachs，美：GS）升2.9%和5.6%。
美元亦反彈，美匯指數曾升1.2%，高見96.01；日圓急挫2.8%，報105.21兌1美元；金價回軟，現貨金曾跌1.8%，報1649.48美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+785點
|24636點
|美國標指
|+76點
|2823點
|美國納指
|+218點
|8169點
|歐洲Stoxx 600指數
|+2.1%
|346.7點
|美匯指數
|+0.9%
|95.77
|歐元
|-0.7%
|1.1372美元
|日圓
|-2.1%
|104.49兌1美元
|英鎊
|-0.7%
|1.3022美元
|美國2年債息
|+4點子
|0.4293厘
|美國10年債息
|+11點子
|0.6552厘
|紐約期油
|+8.4%
|33.73美元
|倫敦布蘭特期油
|+8.6%
|37.33美元
|現貨金
|-1.2%
|1660.18美元
|＊截至本港晚上9時42分
責任編輯：方賢