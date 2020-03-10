【美股早市】道指持續波動 倒跌後再升逾100點

美股周一經歷暴跌，道指瀉逾2000點後，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將於周二下午5時半（本港周三清晨5時半）公布抗疫紓困措施，市場憧憬新一輪減稅出爐。美股周二早段反彈，道指曾升945點，報24796點。但美股之後趨於波動，道指跌160點後，再倒升144點。

除了寄望特朗普，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）明言不排除跟石油輸出國組織（OPEC）合作穩定油市，而OPEC+談判據報維持正面，均支持國際油價反彈。布蘭特期油和紐約期油分別最多升11.2%和11.1%，報38.22美元和34.6美元。但兩者之後升幅亦降到5%至6%。

能源股跟隨油價反彈，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）升4.1%和5%。但其後升幅縮減至只有0.1%和1.8%。

除了油價，美國債息亦見回升，美國10年債息從歷史新低的0.318厘反彈，高見0.7367厘；30年美債息也重上1厘，高見1.2662厘。

債息回穩，利好金融股，摩根大通（JP Morgan Chase，美：JPM）和高盛（Goldman Sachs，美：GS）升2.9%和5.6%，升幅之後也降至2.3%和1.1%。

美元亦反彈，美匯指數曾升1.2%，高見96.01；日圓急挫2.8%，報105.21兌1美元；金價回軟，現貨金曾跌1.8%，報1649.48美元。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +144點 23995點 美國標指 +14點 2760點 美國納指 +75點 8025點 歐洲Stoxx 600指數 -1.3% 335.05點 美匯指數 +0.8% 95.69 歐元 -0.7% 1.1368美元 日圓 -1.4% 103.76兌1美元 英鎊 -1.1% 1.2974美元 美國2年債息 +3點子 0.4175厘 美國10年債息 +6點子 0.6008厘 紐約期油 +5.4% 32.82美元 倫敦布蘭特期油 +5% 36.07美元 現貨金 -1.6% 1653.89美元 ＊截至本港晚上11時50分

責任編輯：方賢