【美股早市】道指持續波動 倒跌後再升逾100點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月11日 時間00:00）
美股周一經歷暴跌，道指瀉逾2000點後，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將於周二下午5時半（本港周三清晨5時半）公布抗疫紓困措施，市場憧憬新一輪減稅出爐。美股周二早段反彈，道指曾升945點，報24796點。但美股之後趨於波動，道指跌160點後，再倒升144點。
除了寄望特朗普，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）明言不排除跟石油輸出國組織（OPEC）合作穩定油市，而OPEC+談判據報維持正面，均支持國際油價反彈。布蘭特期油和紐約期油分別最多升11.2%和11.1%，報38.22美元和34.6美元。但兩者之後升幅亦降到5%至6%。
能源股跟隨油價反彈，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）升4.1%和5%。但其後升幅縮減至只有0.1%和1.8%。
除了油價，美國債息亦見回升，美國10年債息從歷史新低的0.318厘反彈，高見0.7367厘；30年美債息也重上1厘，高見1.2662厘。
債息回穩，利好金融股，摩根大通（JP Morgan Chase，美：JPM）和高盛（Goldman Sachs，美：GS）升2.9%和5.6%，升幅之後也降至2.3%和1.1%。
美元亦反彈，美匯指數曾升1.2%，高見96.01；日圓急挫2.8%，報105.21兌1美元；金價回軟，現貨金曾跌1.8%，報1649.48美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+144點
|23995點
|美國標指
|+14點
|2760點
|美國納指
|+75點
|8025點
|歐洲Stoxx 600指數
|-1.3%
|335.05點
|美匯指數
|+0.8%
|95.69
|歐元
|-0.7%
|1.1368美元
|日圓
|-1.4%
|103.76兌1美元
|英鎊
|-1.1%
|1.2974美元
|美國2年債息
|+3點子
|0.4175厘
|美國10年債息
|+6點子
|0.6008厘
|紐約期油
|+5.4%
|32.82美元
|倫敦布蘭特期油
|+5%
|36.07美元
|現貨金
|-1.6%
|1653.89美元
|＊截至本港晚上11時50分
責任編輯：方賢