【口罩供應】藥房+廠房　盤點口罩數量有幾多

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【口罩供應】港企生產口罩 冀以最低價錢出售
新冠肺炎（Covid-19）疫情令口罩成為生活必需品，港企用盡方法加大供應量。總結12間本地生產商，估計香港每月口罩產量截至4、5月約有2,300萬個。當中不乏生產口罩的中小企，例如本土好罩、Mask Factory和一合口罩等。
中小企以外，大品牌同樣加入口罩生產行列。藥廠維特健靈發言人表示，現正研發納米纖維抗菌口罩，並於3月中旬試產，首批口罩則預計在3月內推出。以現有物料計算，初步估計共可生產約300萬個口罩。
其他知名港商，如地產商新世界、藥廠紫花油、HKTV等，均加入生產口罩行列，以求香港口罩能夠自給自足，減輕依賴進口。當中，新世界和紫花油分別預計4月及5月正式投產，每月生產約600萬及400萬個口罩。
各口罩生產商預計口罩貨量
1. 本土口罩3月10日開賣，未知每月口罩產量
2. HKTV暫時訂購一部製造成人口罩的機器，貨量未能確認
3. HK Mask生產可重用口罩，預計每月提供200萬個替換濾芯
4. Mask Factory預計每月約有300萬個口罩
5. 一合口罩早前開賣，未知每月口罩產量
6. 維特健靈預計3月有售，現時原材料數量可生產300萬個口罩
7. SoSo Mask首階段生產30萬個口罩，預計每月生產70萬個口罩
8. 新世界預計4月投產，每月約有600萬個口罩
9. 紫花油預計5月投產，每月約有40000萬個口罩
10. 口罩工場預計首月生產10萬個口罩，首批則每月生產300萬個口罩
11. 救世預計4月有售，每月分別生產40萬至50萬個一次性口罩和濾棉
12. Oxyair預計4月份開售，現時原材料數量可生產700萬個口罩
生產以外，零售商亦積極在各地採購口罩。港九藥房商會理事長林偉文表示，現時主要從東南亞取貨。他認為雖然貨量較少，但搶口罩潮已過，藥房現時的口罩貨量穩定且充足。不過，隨着學校有機會復課，他直言小童口罩數量不足。按現時比例，成人和小童口罩的數量分別佔8成和2成。
記者：馬意文