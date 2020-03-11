iOS 14有望引入PencilKit新功能　手寫輸入轉標準文本

▲ 據外媒MacRumors報道指，Apple即將迎來的iOS 14系統更新中，有望引入全新的PencilKit功能，讓用戶使用Apple Pencil在設備任何頁面的文本框中，可作手寫輸入，並在發送前將手寫字體內容轉換為標準文本。（Apple官網圖片）

蘋果（Apple）新版iPad陸續支援Apple Pencil，據外媒MacRumors報道指，Apple即將迎來的iOS 14系統更新中，有望引入全新的PencilKit功能，讓用戶使用Apple Pencil在設備任何頁面的文本框中，可作手寫輸入，並在發送前將手寫字體內容轉換為標準文本。

報道指，全新的PencilKit功能下，只需要用Apple Pencil輕觸文本框，就會彈出一個手寫框位，供用戶手寫輸入內容。而PencilKit功能亦會支援在蘋果設備在應用程式如Messages、日曆、郵件中使用。

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此外，除了蘋果的內置應用可以使用PencilKit功能，第三方應用程式也支援該功能。不過報道又指出，目前沒有確切的消息可證實蘋果會在iOS 14正式版推出此功能，或是正進行初期測試。

外界預計蘋果將於今年 6 月 全球開發者大會 WWDC 發布的iOS 14，惟未知會否受新冠肺炎 COVID-19 疫情影響，延後發布。

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責任編輯：張寶燕