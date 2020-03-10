【新冠肺炎】數碼港金融從業員培訓　今網上開課

▲ 數碼港金融從業員金融科技培訓計劃，部分課程改以網上形式進行，並於今天正式開課。（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情，市民避免聚集，數碼港決定將「數碼港金融從業員金融科技培訓計劃」（培訓計劃）部分課程改以網上形式進行，並於今天（3月10日）正式開課，首堂吸引多間金融機構從業員參與。由3至5月期間，計劃會安排8場網上工作坊；培訓計劃亦是今年成立的「數碼港學院」的首個重點項目。

今天進行的首場網上工作坊，請來數碼港初創企業、研發智能理財應用程式的gini聯合創辦人及首席執行官梁敬熙主講，題為「以顧客為中心」（Customer Centricity）。

未來三個月舉行的網上工作坊，將會涵蓋資本市場、支付平台、數碼資產管理、虛擬銀行、開放銀行與應用程式介面（API），以至金融機構如何與初創企業合作等課題。數碼港亦已計劃在疫情緩和後，啟動實體課程，包括邀請海外知名金融科技專家來港，分享環球金融科技發展大趨勢，以及金融機構數碼轉型的策略。

整項培訓計劃為期1年，將會提供30項培訓項目。金融業界反應熱烈，受惠的金融從業員人數預計將達到2,000人。完成工作坊的學員，同樣可以獲得由數碼港頒授的證書，並取得香港銀行學會認證的持續專業發展（CPD）與證券及期貨事務監察委員會的持續培訓（CPT）學分。

責任編輯：蕭寶玲

