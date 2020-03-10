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【新冠肺炎】考評局提供口罩疑薄到透光　DSE考生憂防護力不足

金融經濟 20:51 2020/03/10

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中學文憑試（DSE）如期在本月27日開考，因應新冠肺炎，政府預備50萬個外科口罩，經考評局派發應屆文憑試考生。但陸續有領取口罩的考生反映，考評局提供的口罩太薄、甚至透光，擔心實際防護能力。

因應疫情，考評局除要求試場的座位距離加大、為考生進行體溫檢測，教育局更破天荒向考生提供每日1個外科口罩，指定應試期間必須配戴。

但有不少DSE考生領取後在網上反映，教育局所提供的口罩過薄，質疑其實際過濾及防護成效。

根據網上圖片顯示，教育局提供的口罩是中國品牌「LyncMed」的白色外科口罩。但亦有其他照片顯示，當局亦有分發藍色外科口罩。

葉建源：口罩分別來自俄羅斯及北京

教育界立法會議員葉建源接受傳媒查詢時確認，收到有學校教師反映口罩較薄，期望局方盡快就口罩性能、有效日期等作出澄清，以釋疑慮。

葉建源續指據其了解，考評局分派的口罩至少有兩個來源，分別是俄羅斯（即藍色口罩）及北京（即LyncMed），兩款均是三層口罩。

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