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【華為5G】華為程式商店推Quick Apps　盼用家接納HMS生態圈

科技 19:35 2020/03/10

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目前華為自家應用程式商店AppGallery推出僅短短一年，每月活躍用戶人數已多達4億。

受新冠肺炎COVID-19疫情影響，華為今（10日）選於線上舉行香港發布會，宣布Mate Xs正式登陸香港。一如外界所料，Mate Xs採用華為自家研發的HUAWEI Mobile Service（HMS）系統，程式亦需在華為自家應用程式商店AppGallery中下載。華為發言人表示，AppGallery目前已成全球第三大應用市場，對未來發展感到樂觀。

>>>【華為5G】華為摺機Mate Xs攻港　下周正式開售

華為消費者業務全球產品營銷總監黃家文（Clement）提到，目前自家應用程式商店AppGallery推出僅短短一年，每月活躍用戶人數已多達4億，市場上供應的手機程式達到5萬款以上，算是不錯的成績。但他坦言，目前仍有不少消費者對AppGallery的使用感到陌生，所以會繼續努力教導及吸引用家，接納全新的生態圈。

目前已有70個本地與衣食住行相關的程式成功上架AppGallery。（華為AppGallery截圖）

發布會上提到，目前已有70個本地與衣食住行相關的程式於AppGallery上架。當被問到仍有不少港人常用程式如Facebook、九巴程式等，未在商店中出現，黃家文則指，華為團隊已積極與開發者進行討論，若用家現時希望下載某些未上架的應用程式，可嘗試直接到該程式的官方網站下載，或使用網頁版。另外亦歡迎用家提供「Wish List」，當相關程式上架時，可即時通知用家。

黃家文建議，用家若對某些程式有興趣，可提供「Wish List」，當相關程式上架時，可即時通知用家。（華為AppGallery截圖）

>>>【華為風暴】Google警告華為用戶　不可用非授權方式下載GMS

黃亦表示，AppGallery有其獨特之處，其中一個名為「Quick Apps」的服務更是重點之一。透過HTML 5技術，用家不需下載及安裝，就可即時使用一些輕量應用及遊戲，猶如真正手機程式的操作感。據資料顯示，每部手機只需1GB的儲存空間，就可安裝超過2000款Quick Apps，以及20款手機應用程式，相信足夠日常使用 。

Quick Apps透過HTML 5技術，用家不需下載及安裝，就可即時使用一些輕量應用及遊戲，猶如真正手機程式的操作感。（線上發布會截圖）

黃透露，全球現時已支援超過1700款Quick Apps，正以每年200%的速度增長，來年亦希望能吸引更多開發者加入。

記者：曾曉汶

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