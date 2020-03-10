Google Play Points獎賞在港推出　消費賺分換優惠

▲ 繼美國、日本及韓國後，Google Play Points正式在香港推出。

繼美國、日本及韓國後，Google Play Points正式在香港推出。Google Play用戶可於明日起免費登記這項獎賞計劃，成功登記後在Google Play消費即可賺取積分，每消費HK$7就可獲取1分。

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據悉，Google Play用戶在註冊該計劃後，所購買的每個應用程式，不論是遊戲、電影、書籍、訂閱服務或應用程式內的商品都可以賺取Play積分。而在首星期內的任何消費，用戶更可自動獲取3倍積分回贈。此外，Google Play 每星期都會舉辦特別獎賞活動，用戶可於指定電影、書籍和精選遊戲中賺取額外積分，遊戲內商品最多可享高達 8 倍的積分。

Google Play Points的獎賞計劃分為5個等級，包括金、銀、銅級，白金級以及鑽石級。每個等級都會稍微提高用戶的積分累積率，同時還會增加每周特殊活動中可以獲得的獎賞積分。當用戶累積的積分達到不同級別，將會自動升級，該級別的會籍有效期至下一年度。等級愈高的用戶在每次消費中所賺取的積分自然愈多，獎賞也會愈豐富。例如白金等級可以獲得「2 次電影優惠，每次以優惠價 HK$7 租借電影」，鑽石等級用戶可以獲得「每周最高100分獎賞」等等。

除了解鎖新的獎賞等級外，Play積分還可以兌換付費遊戲、遊戲內購元素或者Google Play Credit。Google Play 有來自本地和世界各地的應用程式及遊戲，選擇極為多元化。用戶可以利用積分換取遊戲中的各項特別獎賞，包括禮品包、寶石、裝備等、租借得獎電影或購買暢銷有聲書籍。用戶亦可選擇以100 Google Play Points兌換為港幣7元的 Google Play Credit，可直接當現金用作購買商品。

▲ 銅級

▲ 銀級

▲ 金級

▲ 白金級

▲ 鑽石級

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責任編輯：施雯雯