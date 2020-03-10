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越秀地產：復工率將達90% 銷售目標802億元人幣已考慮疫情因素

金融經濟 19:02 2020/03/10

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越秀地產董事長林昭遠指，現時集團的復工率達80%以上。

新冠肺炎疫情未止，但內地已陸續開始復工，越秀地產 （0123） 董事長林昭遠表示，除了湖北地區，其他地區的施工及銷售已重新開放，復工率達80%以上，料周末可達90%。

相關文章：越秀地產去年多賺28% 惟末期息跌4%

越秀地產今年的銷售目標為802億元（人民幣，下同），按年增約18%。林昭遠指，由於疫情仍在發展中，存在不確定性，訂立目標時已考慮該因素。

集團今年拿地預算為300億元。而全年可銷售貨值為1461億元，其中約6成來自大灣區，林昭遠指，去化率達55%已能完成全年銷售目標。

「軌道+交通」項目合同銷售佔7%

集團近年主力以「軌道+交通」模式發展，去年軌交物業項目實現合同銷售50.8億元，佔總合同銷售7%，廣州地鐵亦成為集團第二大股東。林昭遠指，未來將積極加強與股東方的聯動，加強合作。

另外，林昭遠透露，去年有8幅土地是與國企合作取得，有助加強抗風險能力。對於有多內房分拆旗下物管業務上市，他稱集團一直研究中。

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責任編輯：袁諾曦

香港股票 越秀地產（00123） 疫情 分拆 越秀 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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