【油價暴瀉】美國頁岩油企嚴重負債 部分恐違約倒閉

新冠肺炎衝擊世界經濟，沙特阿拉伯更掀起石油減價戰，宣布下月增產原油，令美國頁岩油企業遭受重創。雖然大部分油企周二股價均見報復式反彈，但有專家憂慮，部分頁岩油企早已大量負債，油價大戰持續下，它們更容易遭受拖累，可能更會違約倒閉。

【油價暴瀉】沙特還擊快狠準 隨時一石二鳥（訂戶專享）

【油價暴瀉】油價急挫3成 沙特為何掀減價戰？

沙特宣布增產原油，國際油價周一曾跌逾3成，創1991年波斯灣戰爭以來的最大跌幅。

油價暴瀉，油企首當其衝，多家美國上市的油企周一（9日）跌幅慘烈，屍橫遍野。

MarketWatch統計，當中以Callon Petroleum（美：CPE）跌幅最大，達68.1%；次之為SM Energy（美：SM）跌61.3%；「股神」巴菲特（Warren Buffett）持有的西方石油（美：OXY）亦跌52%。

俗稱「垃圾債」的高息債券市場，美國市場規模介乎1.2萬億至1.5萬億美元，其中由能源企業發行的垃圾債佔比超過11%，頁岩油企更被視爲債市中的潛在弱點。

美國頁岩油企倚靠發行債券以維持資金鏈，如今因石油戰而背負巨額債務，更面臨違約的危機。

其中，切思皮克（Chesapeake，美：CHK）於2021年到期的債券平均價格，由上周五（6日）的41.18美元，周一大跌至11.44美元。頁岩油企Oasis Petroleum （美：OAS）於2022年到期的債券平均價格，亦由上周五的74美元，周一大跌至31.7美元。

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投資公司PineBridge Investments的多元資產戰略負責人凱利（Michael Kelly）預計，如油價繼續維持於目前水平，或有30%的頁岩油企無法償還債務。

Diamond Hill Capital Management首席投資官Bill Zox指，較高評級的油企有足夠資本應對市場衝擊，並有足夠時間可償還債務。但他預計，切思皮克等油企將無法生存。

另外，沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）周二宣布暫停股票買賣，原因為等待宣布公司重要事務。

沙特阿美表示， 下月向市場提供的原油，將達到每日1,230萬桶，較現時的每日970萬桶增加近27%。

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▲ 沙特阿拉伯更掀起石油減價戰，宣布下月增產原油，令美國頁岩油企業遭受重創，有專家更估計部分頁岩油企已大量負債，可能會違約倒閉。