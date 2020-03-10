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【華為5G】華為摺機Mate Xs攻港　下周正式開售

科技 18:57 2020/03/10

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華為消費者業務全球產品營銷總監黃家文今在發布會上，宣布全新摺機Mate Xs將於下周開賣，售19,888港元。

2020年摺疊手機大戰一觸即發。繼早前三星摺機Galaxy Z Flip攻港後，華為（HuaWei）亦不甘示弱。華為今（10日）透過網上直播方式舉行發佈會，宣布Mate Xs終正式登陸香港，售價逼近兩萬港元！

華為消費者業務全球產品營銷總監黃家文（Clement） 表示，Mate Xs是上年度推出的摺機Mate X的升級5G版本，且不再僅限中國大陸發售，將放眼全球市場。Mate Xs將於明（11日）開始預售，並於下周三（18日）正式在港上市，售價19,888港元，僅有「星際藍」機身顏色選擇。

>>>【MWC2019】華為摺機Mate X屏幕達8吋　定價2萬港元

黃家文提到，雖然Mate Xs規格及設計與Mate X十分相似，但新一代摺機針對上代的瑕疵進行改進，例如在摺叠部分的鉸鏈結構，採用了鋯基液態金屬的物料，官方稱為「鷹翼轉軸」，令摺疊屏幕更堅固耐用。

屏幕方面，華為稱Mate Xs攤開後畫面可達8吋，而摺疊後仍有6.6吋。黃家文亦提到，屏幕部份亦比上一代加強，使用了雙層光學物料，用作提升影像清晰度、色彩飽和度及光亮度。而Mate Xs的機身輕薄，攤開後最薄只有5.4毫米，而摺疊後厚度為11毫米。

屏幕方面，華為稱Mate Xs攤開後畫面可達8吋，而摺疊後仍有6.6吋。（華為資料圖片）

一如外界所料，是次新摺機採用以Android 10為基礎的EMUI 10，但搭配的卻是HMS系統以及華為自家應用程式商店HUAWEI AppGallery，用戶無法直接使用Google Mobile Service（GMS）系統。據了解，華為更為Mate Xs用戶提供一條專門熱線，解答各種問題，包括將目前的Android系統手機過渡至HMS系統。

除此之外，華為手機今官方微博亦宣佈，於3月26日舉行的華為5G旗艦機P40系列發布將會如期舉行，但就改為線上發布會。

>>>傳華為P40系列下月亮相　較上一代平近千元

記者：曾曉汶

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