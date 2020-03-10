【疫市營商】如何停課不停學？親子自然工作坊　零距離接觸海洋生物

▲ 香港室內外自然博物館Nature Discovery Park推出一系列親子工作坊。（Nature Discovery Park提供圖片）

新冠肺炎疫情之下，香港小朋友已停課一段日子。停課期間，如何讓精力充沛的小朋友「放電」，又可讓他們繼續學習，成為不少家長的一大難題。香港室內外自然博物館Nature Discovery Park則推出一系列親子工作坊，實行停課不停學。

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Nature Discovery Park是香港首個室內外自然博物館及可持續發展教育園區，將推出自「油」創作親子繪畫活動、接觸水母初體驗、自然導賞之旅，以及城市耕作與咖啡渣堆肥體驗等多元化親子及環保工作坊。活動透過互動式教學，讓小朋友親身體驗及零距離接觸各種植物和海洋生物，並於自然環境下吸取靈感進行藝術創作。

▲ Nature Discovery Park是香港首個室內外自然博物館及可持續發展教育園區。（Nature Discovery Park提供圖片）

▲ 小朋友可於自然環境下吸取靈感進行藝術創作。（Nature Discovery Park提供圖片）

園區又與有「港版Greta」之稱的劉衍（Lance）合作，舉辦「親子自製手工皂工作坊」及「親子環保酵素及清潔劑製作坊」，教育家長及小朋友如何實踐環保生活，保護環境生態。活動其間更設有衛生教育環節，由導賞員為小朋友示範如何正確清潔雙手，提高衛生意識。

▲ 小朋友可於工作坊親身體驗及零距離接觸各種植物和海洋生物。（Nature Discovery Park提供圖片）

因應疫情，園區各項活動將以小班教學形式進行，每節最多可容納10名小朋友（連家長20人）。進場前員工會為家長及小朋友做妥三項基本衛生措施，包括量度體溫、確保有佩戴口罩及以消毒潔手液清潔雙手。

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責任編輯：葉泳珊