歐洲疫情大爆發 暴露內部危機

新型冠狀病毒肺炎疫情在中國爆發，繼而蔓延全世界，歐洲的意大利更成當前最嚴峻的疫區，同時也暴露出歐洲內部的重大危機。在人員自由流動的包袱下，意大利政府以至歐盟似是無力遏制疫情，造就右翼再次高舉反移民旗幟。

意大利疫情爆發，傳遍整個歐洲

人員自由流動被反移民右翼攻擊

歐洲糾結於自由流動與封城防疫

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意大利疫情持續爆發，不論是確診病例或死亡病例，近期也高速上升，死亡人數更超越中國，成為全球最多。截至本港周五傍晚，意大利累計逾4萬宗確診，逾4千人死亡。

政府狠下決心，下令封鎖全國，無疑嚴重衝擊意大利國民生活，也沉重打擊政府威望。

沉寂一輪的右翼亦再次出動，前內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）便炮轟：「政府低估疫情，容許來自有確診病例的非洲國家移民入境，做法不負責任。」

薩爾維尼的言論有兩個重點：一，政府低估疫情，這確是事實；二，容許來自有確診病例的非洲國家移民入境，這便有商榷之處。非洲國家也有確診病例，最多是埃及和南非，但兩國人均不多移民意大利。

再者，至今無證據顯示，病毒從非洲傳入，反而更多疫情分析把源頭指向中國溫州。薩爾維尼的言論顯然有意魚目混珠，為自身政見創造「理據」。

毫無疑問，要阻止疫情擴散，最有效手段是限制患者活動範圍。這卻衝擊了歐盟四大原則之一的人員自由流動，成為了歐盟及各成員國的重大政治顧忌。

人員自由流動向來是右翼反移民陣營的頭號眼中釘，他們視之為縱容移民湧入、削弱國家自主的元凶。

不獨意大利，法國前總統候選人馬琳勒龐（Marine Le Pen）也提出暫停封閉鄰接意大利的邊境，同時暫停神根區自由流動的安排。

成功上台執政的奧地利右翼總理庫爾茨（Sebastian Kurz）更利用疫情的契機堵截移民，下令暫停處理難民庇護申請，甚至在不提證據的情況下，宣稱疫情跟非法移民有關。

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歐洲當前的癥結在於，公共衛生跟移民的問題碰在一起，造成更大危機，曝露出歐洲內部缺乏信任和團結、也沒有統一政策，並正為此付出沉重代價。

當歐洲疫情如今漸見失控，類似意大利封鎖全國的霹靂手段，似乎愈來愈難避免，但接下來要做的，是如何解讀措施理據。

古籍《漢書》有云：「先發制人，後發制於人。」歐洲各國理應搶先向公眾釐清，封城封關只為防疫，不為抗拒移民，反駁右翼說法。倘若一味堅守人員自由流動的政治正確，無異於抱殘守缺，只會讓右翼有機可乘。