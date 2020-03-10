Google 地圖新增「飲食偏好」設定　助用戶搜索心水食肆

▲ Google Maps 新增「飲食偏好」設定，用戶只要花時間完成簡單設定，就能夠因應用戶的個人喜好提供合適的食肆資料。

閒時與一眾好友出來吃飯聚舊，往往選擇餐廳食店就是最傷腦筋的環節。不少人都會利用Google Maps，尋找所在位置附近的美食資訊，近來，Google Maps就新增「飲食偏好」設定，用戶只要花時間完成簡單設定，就能夠因應用戶的個人喜好提供合適的食肆資料。

過往，用戶只要打開Google Maps，所有附近位置的美食資料都能一一呈現，更可見到一些美食專家或客人的回饋以及評分。不過，外國網站Android Central早前發現，Google Maps手機程式新增了「飲食偏好」設定，在版面設定的頁面，用戶可以根據自己的飲食習慣和喜好，預先作好設定。

「飲食偏好」設定主要可分為兩個部分，首先是針對用戶的飲食習慣和信仰，其次是按照飲食喜好和菜式選擇等分類。前者可以讓素食者、清真飲食、猶太飲食或對麩質敏感者作選擇，而後者則針對地方菜式、食品種類等作出細分，用戶可以自行挑選自己喜歡和不喜歡的菜式。Google Maps之後就會按照用戶的設定，在顯示搜尋結果時，系統就會因應之前的設定進行排列，優先顯示適合用戶口味的食肆，相當實用。

應用程式分析平台 外媒揭藉VPN及廣告App收集數據

Chrome OS支援自動調節屏幕亮度 引入Netflix畫中畫功能

Google用戶可按照以下方法設定自己的「飲食偏好」：

1/ 打開Google Maps手機程式，點擊屏幕右上角的個人檔案圖示

2/ 點選「設定」內的「飲食偏好」

3/ 根據自己的需要，添加自己的飲食偏好

4/ 選取自己感興趣或不太感興趣的食物類型

▲ 用戶只要打開Google Maps手機程式，點選「飲食偏好」就可輕鬆設定。

▲ 用戶可按照飲食習慣和偏好設定，方便素食者、清真飲食、猶太飲食或對麩質敏感者選擇。

▲ 用戶可根據自己的喜好，自行挑選自己喜歡和不喜歡的菜式。

完成設定後，你在Google Maps探索所在地區的食肆時，要尋找自己的心水食肆，就變得更加容易。

責任編輯：施雯雯