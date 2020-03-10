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Google Play Points獎賞計劃香港正式推出 積分可換App內商品或折扣

金融經濟 18:29 2020/03/10

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Google Play Points獎賞計劃在台灣、香港正式推出，是繼日本、南韓、美國後，第四、第五個推出的市場。

Google今天宣布在台灣、香港推出使用者獎勵計劃「Play Points」，是繼日本、南韓和美國後，第四和第五個推出Play Points的市場。Google Play用戶可免費登記獎賞計劃，成功登記後在Google Play消費即可賺取積分，每消費7港元可獲1分。

用戶在 Google Play 的各種消費均可獲取積分，包括應用程式內商品、遊戲、電影、書籍及訂閱，首星期的任何消費可自動獲取 3 倍積分回贈。此外，Google Play 每周會舉辦特別獎賞活動，用戶可於指定電影、書籍和精選遊戲中賺取額外積分，遊戲內商品最多可享高達 8 倍的積分。

Google Play用戶可以利用積分換取遊戲中的各項特別獎賞，包括禮品包、寶石、裝備等、租借得獎電影或購買暢銷有聲書籍。用戶亦可選擇以 100 分 Google Play Points 兌換為 HK$7 Google Play Credit。

獎賞計劃分為5個等級

此外，Google Play Points獎賞計劃分為5個級別，由低至高分別為銅級、銀級、金級、白金級和鑽石級，每個級別用家獎賞不同：

鑽石級

每消費 HK$7 可取得 2 分

每週遊戲優惠活動，遊戲內商品最多可享 8 倍積分

總值 HK$120 電子書優惠：可換取 HK$40 折扣優惠 3 次 

3 次電影優惠，每次以優惠價 HK$7 租借電影

鑽石級會員專屬禮遇，每週獎賞最多可獲取 100 分
白金級

每消費 HK$7 可取得 1.75 分

每週遊戲優惠活動，遊戲內商品最多可享 8 倍積分

總值 HK$80 電子書優惠：可換取 HK$40 折扣優恵 2 次 

2 次電影優惠，每次以優惠價 HK$7 租借電影

白金級會員專屬禮遇，每週獎賞最多可獲取 75 分
金級

每消費 HK$7 即可取得 1.5 分

每週遊戲優惠活動， 遊戲內商品最多可享 8 倍積分

1 次 HK$40 電子書折扣優惠 

1 次電影優惠，每次以優惠價 HK$7 租借電影

金級會員專屬禮遇，每週獎賞最多可獲取 50 分
銀級

每消費 HK$7 即取得 1.25 分

每週遊戲優惠活動，遊戲內商品最多可享 8 倍積分

1 次電影優惠，每次以優惠價  HK$7 租借電影

銀級會員專屬禮遇，每週獎賞最多可獲取 25 分
銅級

每消費 HK$7 即可取得 1 分

每週遊戲優惠活動，遊戲內商品最多可享 8 倍積分

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