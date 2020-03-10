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【環球股災】市況「處處起火」　倘美經濟下滑港商亦受牽連？

商業 18:53 2020/03/10

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有分析師指，美國對全球經濟鏈影響牽連甚廣，倘美國經濟「捱不住」，料港商亦受牽連。（資料圖片）

新冠肺炎疫情1月份爆發至今終未受控，導致許多企業停產，航班停飛，加上油價崩跌令全球金融市場雪上加霜。有分析師指，美國對全球經濟鏈影響牽連甚廣，倘美國經濟「捱不住」，料港商亦受牽連；至於油價大跌，或對從事石油產品相關的企業帶來利好因素，但實際效益不會太大。

【環球股災】美股恐懼與貪婪指數跌至3 市場「極度恐懼」

東亞銀行首席經濟師鄧世安坦言，目前市況「處處起火」，然而，美國作為全球最穩健的經濟體，亦是不少港商重要的支持因素，倘若其經濟大幅下滑，相信將牽連港商生意受損。他又指，市場最大關注點是疫情發展，至今已對出口至美國的港商帶來很大打擊。不過，隨著中國開始復工、加上香港疫情開始受控，本港個人消費行業情況已稍為好轉；至於本港旅遊及出口等行業影響，則仍需視乎美國疫情發展及其刺激經濟的措施。

雖然市況前景不明朗，但對企業而言會否有其他利好因素？鄧指出「需求冰封屬最致命因素」，故即使原材料價格進一步大跌，相信亦不足以抵銷生意大減的損失。

【環球股災】倘美股持續波動　或損中小企資金流？

香港大學經濟及工商管理學院助理講師阮穎嫻亦指出，股票市場波動將影響消費者消費意慾，加上疫情前景不明朗，亦損貿易投資意慾，對所有企業而言均帶來影響。她續指，美國股市波動對環球經濟影響是無可避免；至於油價大跌，或對從事石油產品相關的企業帶來利好因素，但坦言實際效益不會太大。

記者：蘇穎琪

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