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效法健身界Netflix？Sony新專利擬打造智能健身產品

科技 18:10 2020/03/10

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有「健身界Netflix」之稱的美國健身科企Peloton，過去推出Peloton 智能跑步機（圖左）大受歡迎。Sony近日曝光的一項新專利（圖右）暗示，其有意打造一款類似Peloton的智能健身產品。

有「健身界Netflix」之稱的美國健身科企Peloton，過去推出Peloton 智能跑步機、飛輪及提供線上訂閱課程，顛覆傳統健身室經營模式，大受歡迎。據網站MSPoweruser報道，Sony近日曝光的一項新專利暗示，Sony也有意打造一款類似Peloton的智能健身產品。

報道指，Sony在2018年3月時，申請了一項帶有媒體播放器的健身機器的外形設計專利。從其專利圖片可見，該健身機器與一般跑步機及Peloton的智能跑步機的外觀也大有不同，配備弧形屏裝置及媒體播放器。

由於未有關於該專利的技術細節透露，外界估計該弧形屏裝置，打造沉浸式體驗，甚至如環法單車賽（Tour de France）的沉浸式體驗。

>>>Sony首部5G手機登場　採用蔡司三鏡頭技術（有片）

事實上，近年興起的沉浸式（Immersive）虛擬現實（Virtual Reality，VR）技術出現，亦有為教育、護老、復康等行業提供針對性解決方案；而健身科企Peloton則透過直播課程、錄影課程配合健身機器，同時可即時監測運動數據，催生獨有市場。未知Sony是否將從這些例子取經，打造全新的智能健身產品，搶攻市場。

不過目前該專利項目的發展狀態及成本為何，有關的規格、功能、推出時期等，還有待官方公布。

責任編輯：張寶燕

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