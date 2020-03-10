【意大利疫情】外媒分析：意大利應對慢 隔離範圍不足

意大利疫情惡化，全國封城。由發現「1號病人」至祭出全國封城措施不足20日，外界關注，意大利封城，其他歐美國家會否考慮跟隨封城。MarketWatch分析認為，起初應對新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情速度不夠快、隔離範圍不足、民眾違反封城規定，才導致今日局面。

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隔離程序過慢

這無疑是意大利總理孔特（Giuseppe Conte）和當地政府的責任。目前還不知道「1號病人」馬蒂亞斯（Mattia）的感染途徑，但政府發現其他確診患者才在當地實施隔離措施。意大利可能找不到真正的「零號病人」。

僅隔離少數區域

意大利第一次封城是馬蒂亞斯確診的那一天，隔離少數的小區域或城市，避免旅遊城市陷恐慌和打擊經濟活動。這是無可厚非的安排，但事實證明並不足夠。

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民眾違反封城規定

在疫情爆發的頭幾日，很多國民嘲笑封城規定，試圖離開封鎖區域，或者無視當局的公共衛生建議。孔特周一（9日）晚在講話中表示，將違反新規定的人，採取嚴厲懲罰。

不過，意大利加強措施後，導致民眾陷入恐慌。意大利當局2月23日，關閉北部6個地區的學校、酒吧和其他公共場所，意甲也要閉門作賽。這些措施引發連串的搶購潮，搓手液和意粉都被購一空。

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▲ 米蘭商場空無一人。

記者：鄧燕君