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【意大利疫情】甚麼是全國封城？禁人民跨區流動

環球社會熱點 18:00 2020/03/10

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意大利疫情嚴重，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數急劇上升增至逾9,000宗，意大利當局隨即宣布，將封城措施由意大利北部廣泛地區，擴展至全國，是全球首個全國封城的國家。到底全國封城是甚麼？

  • 限制人員流動

- 限制全國1,600萬人不得離開居住區域，只有在緊急原因、健康原因等有證明的情況下，才會被批准外出。

- 當局強烈建議，倘出現呼吸道徵狀或發燒，應留在家中及避免所有社交接觸。

- 若確診感染新冠肺炎，會被強制留在家中。

- 鼓勵所有公營及私營企業容許員工放假。

死亡率看疫情 意大利為何高過湖北 南韓極低

意大利全國封城 感染新冠肺炎人數超越南韓

  • 禁止公眾集會

- 所有運動比賽及活動都會暫停。與奧運預備賽、大型國際或國內的賽事則會以閉門作賽形式進行。

- 所有滑雪場所會關閉，直至另行通知。

- 所有文化、體育、宗教或節慶活動會暫停。戲院、博物館、賭場等場所都暫停開放。

- 所有酒吧及餐廳的開放時間為當地時間上午8時至下午6時，但每位顧客需保持至少1米距離。

- 所有學校、大學都關閉，所有考試亦會延期。

- 大型購物中心及商店會在公眾假期繼續關閉。

- 宗教場所可有限度開放，但要遵守與人保持一米距離的規則。不過，婚禮、喪禮等則宗教儀式則不能舉行。

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