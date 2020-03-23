【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第五版）

新冠肺炎疫情在全球多個地區大規模爆發，港府加強局部「封關」限制，要求曾訪不同地區的人士，抵達香港時需要有14日強制隔離措施。行政長官林鄭月娥今日（3月23日）表示，星期三（25日）凌晨開始，非香港居民不准入境，為期14天，並下「限酒令」，不准酒吧等領取酒牌的店鋪供應酒類飲品。港府早前已向全球各地發出紅色外遊警示，內地、澳門和台灣除外，呼籲市民不要外遊，不論是旅遊或是公幹。

3月25日起，非香港居民不准入境，為期14日，具體措施為：

所有非香港居民，從 海外乘搭飛機抵港，不准入境

從內地、澳門、台灣入境香港的非香港居民，如果在 過去14日曾到海外，不准入境

香港機場 停止轉機 服務

服務 從澳門、台灣入境香港人士，包括香港居民及非香港居民，都要如內地返港人士，強制檢疫14天

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3月19日起，所有抵港的人士，包括香港居民和非香港居民，須接受14天強制檢疫或醫學監察。

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綜合本港衛生署及法國領事館3月10日公布資訊如下：

中國內地

過去14天曾進入或逗留中國內地的任何人士（包括香港特別行政區及澳門特別行政區護照持有人），抵港後須立即接受14天強制隔離檢疫，香港居民可在家居隔離，非香港居民就在已預訂的酒店或指定隔離中心隔離。

持有湖北省為簽發地的中國身份證、過去14天曾到訪湖北省的非香港居民，都會被拒入境。過境香港的乘客，以及持有香港身份證的乘客允許入境。

14日家居檢疫

美國、英國、愛爾蘭及埃及

【更新日期 3月15日】

港府對美國、英國及愛爾蘭等三個國發出紅色外遊警示，3月19日起，抵港前14日曾到上述三個國家，以及由現時紅色外遊警示仍然生效的埃及抵港的人士，要接受家居強制檢疫。

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歐洲神根公約區

【更新日期 3月14日】

港府周五（13日）新增紅色旅遊警示，同時宣布新一輪檢疫措施，限制14日曾到歐洲《申根公約》（或稱神根公約）成員國的人士入境。

3月17日（周一）起，從歐洲神根地區抵港人士，不論是否香港居民，都需要進行14天的家居強制檢疫 。

現時申根區包含26個國家，其中有22個屬於歐盟成員，而英國並非公約的成員國。26個國家包括：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士。

港府對意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區，另有檢疫安排。

日本

【更新日期 3月14日】

港府更新安排，即日起由日本北海道的抵港人士，不論國籍，都需接受家居強制檢疫。

【更新日期 3月10日】

3月14日起，港府將對所有過去14天曾到日本北海道的抵港人士（不論是否香港居民）發出檢疫令，並安排入住檢疫中心進行檢疫。

西班牙、法國、德國

【更新日期 3月14日】

由於西班牙、法國、德國屬於神根地區，14日內曾到該等國家的人士，不論國籍，3月17日起，回港後都要接受家居強制檢疫。

與法國領事館最初所提資訊略有不同，3月14日起，曾到西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區、法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州的人士，只需家居強制檢疫，毋須入住檢疫中心進行檢疫

【更新時間 3月10日】

3月14日起，所有過去14天曾到西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區、法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州的抵港人士（不論是否香港居民），需入住檢疫中心進行檢疫。

檢疫中心進行檢疫

意大利

【更新日期 3月14日】

即日起，14日曾到意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區的人士，不論國籍，都要入住檢疫中心進行檢疫。

至於曾到意大利其他地區，安排與其他曾到神根地區的人士相若，3月17日起，回港後都要接受家居強制檢疫，但毋須強制入住檢疫中心。

【更新日期 3月10日】

3月14日起，由意大利全國回港的所有人士（ （不論是否香港居民） ），都要有14日強制隔離檢疫，而且須送往政府指定檢疫中心，有關人士不可選擇家居隔離。

目前，有關強制隔離措施只適用於曾到訪羅馬涅、倫巴第或威尼托地區（包括博洛尼亞、米蘭、威尼斯及維羅納）三個行政大區的人士。

韓國

【更新日期 3月14日】

港府放寬安排，不再禁止到訪韓國的非香港居民入境。3月17日起，14日內曾到韓國大邱及慶尚北道的人士，不論國籍，抵港後須送往政府指定檢疫中心檢疫。

至於到訪韓國其他地區的人士，不論國籍，3月17日起抵港後，需接受家居強制檢疫。

【更新日期 3月10日】

2月25日起，任何從大韓民國（韓國）抵達的非香港居民均不得進入香港。除了曾訪湖北或身份證屬湖北的人士，港府對韓國入境限制最為嚴厲。

伊朗

在過去14日曾到訪伊朗任何抵港人士（不論是否香港居民），需入住檢疫中心進行檢疫。

提示盡早回國

英國、美國、印度及埃及

港府指出，上述地區已出現社區傳播，香港也錄得從相關國家的輸入個案，建議現時在外地的市民，特別是在歐美留學的學生可能正值或即將展開假期，若他們計劃返港，應盡快啟程。他們返港後應佩戴外科口罩並盡量留在家中14天。

港府2014年已對埃及發出紅色外遊警示，最新加入健康相關提示。

（第二版全文更新；第四版加入林鄭月娥行政會議前發言內容）

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