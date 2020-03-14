  • 25°C
香港時間 : 2020314日 (六) 14:03
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【入境限制】歐洲外遊回港都有限制　一文看清港府對中日韓神根公約區等入境限制（第二版）

金融經濟 12:40 2020/03/14

分享：

港府陸續收緊入境檢疫要求，法國領事館率先公布港府相關要求。

新冠肺炎疫情不僅在內地擴散，隨多個地區大規模爆發，港府近日也加強局部「封關」限制，包括要求曾訪不同地區的人士，抵達香港時需要有14日強制隔離措施，當中一度禁止韓國到港的非香港居民入境。

值得注意的是，香港對個別國家不同地區有不同安排，部分限制並非對全個國家有限制。

綜合本港衛生署及法國領事館3月10日公布資訊如下：

中國內地

過去14天曾進入或逗留中國內地的任何人士（包括香港特別行政區及澳門特別行政區護照持有人），抵港後須立即接受14天強制隔離檢疫，香港居民可在家居隔離，非香港居民就在已預訂的酒店或指定隔離中心隔離。

持有湖北省為簽發地的中國身份證、過去14天曾到訪湖北省的非香港居民，都會被拒入境。過境香港的乘客，以及持有香港身份證的乘客允許入境。

 

14日家居檢疫

歐洲神根公約區

【更新日期 3月14日】

港府周五（13日）新增紅色旅遊警示，同時宣布新一輪檢疫措施，限制14日曾到歐洲《申根公約》（或稱神根公約）成員國的人士入境。

3月17日（周一）起，從歐洲神根地區抵港人士，不論是否香港居民，都需要進行14天的家居強制檢疫 。

現時申根區包含26個國家，其中有22個屬於歐盟成員，而英國並非公約的成員國。26個國家包括：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士。

港府對意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區，另有檢疫安排。

日本

【更新日期 3月14日】

港府更新安排，即日起由日本北海道的抵港人士，不論國籍，都需接受家居強制檢疫。

【更新日期 3月10日】

3月14日起，港府將對所有過去14天曾到日本北海道的抵港人士（不論是否香港居民）發出檢疫令，並安排入住檢疫中心進行檢疫。

西班牙、法國、德國

【更新日期 3月14日】

由於西班牙、法國、德國屬於神根地區，14日內曾到該等國家的人士，不論國籍，3月17日起，回港後都要接受家居強制檢疫。

與法國領事館最初所提資訊略有不同，3月14日起，曾到西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區、法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州的人士，只需家居強制檢疫，毋須入住檢疫中心進行檢疫

【更新時間 3月10日】

3月14日起，所有過去14天曾到西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區、法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州的抵港人士（不論是否香港居民），需入住檢疫中心進行檢疫。

 

檢疫中心進行檢疫

意大利

【更新日期 3月14日】

即日起，14日曾到意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區的人士，不論國籍，都要入住檢疫中心進行檢疫。

至於曾到意大利其他地區，安排與其他曾到神根地區的人士相若，3月17日起，回港後都要接受家居強制檢疫，但毋須強制入住檢疫中心。

【更新日期 3月10日】

3月14日起，由意大利全國回港的所有人士（（不論是否香港居民）），都要有14日強制隔離檢疫，而且須送往政府指定檢疫中心，有關人士不可選擇家居隔離

目前，有關強制隔離措施只適用於曾到訪羅馬涅、倫巴第或威尼托地區（包括博洛尼亞、米蘭、威尼斯及維羅納）三個行政大區的人士。

韓國

【更新日期 3月14日】

港府放寬安排，不再禁止到訪韓國的非香港居民入境。3月17日起，14日內曾到韓國大邱及慶尚北道的人士，不論國籍，抵港後須送往政府指定檢疫中心檢疫。

至於到訪韓國其他地區的人士，不論國籍，3月17日起抵港後，需接受家居強制檢疫。

【更新日期 3月10日】

2月25日起，任何從大韓民國（韓國）抵達的非香港居民均不得進入香港。除了曾訪湖北或身份證屬湖北的人士，港府對韓國入境限制最為嚴厲。

伊朗

在過去14日曾到訪伊朗任何抵港人士（不論是否香港居民），需入住檢疫中心進行檢疫。

 

提示盡早回國

英國、美國、印度及埃及

港府指出，上述地區已出現社區傳播，香港也錄得從相關國家的輸入個案，建議現時在外地的市民，特別是在歐美留學的學生可能正值或即將展開假期，若他們計劃返港，應盡快啟程。他們返港後應佩戴外科口罩並盡量留在家中14天。

港府2014年已對埃及發出紅色外遊警示，最新加入健康相關提示。

（第二版全文更新）

相關文章：【入境限制】港人外遊入境限限　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十五版）

相關文章：【外遊限制】港府向北海道、意大利發紅色外遊警示　一文睇清7個警戒地區（不斷更新）

疫情 日本 中國 德國 法國 意大利 隔離營 武漢肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【班資回美？】美股急挫中港市場成提款機　四大指標拆解資金流向
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十七版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十七版）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）