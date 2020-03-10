【入境限制】外遊回港都有限制　一文看清港府對中日韓意法德等入境限制

新冠肺炎疫情不僅在內地擴散，隨多個地區大規模爆發，港府近日也加強部局「封關」限制，包括要求曾訪不同地區的人士，抵達香港時需要有14日強制隔離措施，當中由韓國到港的非香港居民更被禁止入境。

值得注意的是，香港對不少國家的限制只針對特定地區，而非對全個國家有限制。

法國領事館周二（10日）率先公布港府最新限制安排，並料港府於稍後時間正式公布。

14日強制隔離

中國內地

過去14天曾進入或逗留中國內地的任何人士（包括香港特別行政區及澳門特別行政區護照持有人），抵港後須立即接受14天強制隔離檢疫，香港居民可在家居隔離，非香港居民就在已預訂的酒店或指定隔離中心隔離。

持有湖北省為簽發地的中國身份證、過去14天曾到訪湖北省的非香港居民，都會被拒入境。過境香港的乘客，以及持有香港身份證的乘客允許入境。

日本

【更新日期 3月10日】

根據法國領事館消息，3月13日起，北海道抵港人士就要接受14日強制隔離檢疫，且不可選家居隔離。

意大利

【更新日期 3月10日】

根據法國領事館消息，3月13日起，由意大利全國回港的所有人士，都要有14日強制隔離檢疫，而且須送往政府指定檢疫中心隔離14天，有關人士不可選擇家居隔離。

目前，有關強制隔離措施只適用於曾到訪羅馬涅、倫巴第或威尼托地區（包括博洛尼亞、米蘭、威尼斯及維羅納）三個行政大區的人士。

法國

【更新日期 3月10日】

根據法國領事館消息，3月13日起，勃艮第-法蘭琪-康堤（法語：Bourgogne-Franche-Comté） 、 大東部（Grand Est ） 抵港人士， 要接受14日強制隔離檢疫，且不可選家居隔離。

德國

【更新日期 3月10日】

根據法國領事館消息，3月13日起，北萊茵-威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen） 抵港人士， 要接受14日強制隔離檢疫，且不可選家居隔離。

禁止入境

除了曾訪湖北或身份證屬湖北的人士，港府暫對韓國入境限制最為嚴厲。

韓國

2月25日起，任何從大韓民國（韓國）抵達的非香港居民均不得進入香港。

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