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【入境限制】外遊回港都有限制　一文看清港府對中日韓意法德伊朗等入境限制

金融經濟 21:46 2020/03/10

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港府陸續收緊入境檢疫要求，法國領事館率先公布港府相關要求。

新冠肺炎疫情不僅在內地擴散，隨多個地區大規模爆發，港府近日也加強部局「封關」限制，包括要求曾訪不同地區的人士，抵達香港時需要有14日強制隔離措施，當中由韓國到港的非香港居民更被禁止入境。

值得注意的是，香港對不少國家的限制只針對特定地區，而非對全個國家有限制。

綜合本港衛生署及法國領事館周二（10日）公布資訊如下：

14日強制隔離

中國內地

過去14天曾進入或逗留中國內地的任何人士（包括香港特別行政區及澳門特別行政區護照持有人），抵港後須立即接受14天強制隔離檢疫，香港居民可在家居隔離，非香港居民就在已預訂的酒店或指定隔離中心隔離。

持有湖北省為簽發地的中國身份證、過去14天曾到訪湖北省的非香港居民，都會被拒入境。過境香港的乘客，以及持有香港身份證的乘客允許入境。

西班牙

【更新時間 3月10日】

三月十四日零時零分起，所有過去14天曾到西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區的抵港人士（不論是否香港居民），需入住檢疫中心進行檢疫。

日本

【更新日期 3月10日】

3月14日起，港府將對所有過去14天曾到日本北海道的抵港人士（不論是否香港居民）發出檢疫令，並安排入住檢疫中心進行檢疫。

意大利

【更新日期 3月10日】

3月14日起，由意大利全國回港的所有人士（（不論是否香港居民）），都要有14日強制隔離檢疫，而且須送往政府指定檢疫中心，有關人士不可選擇家居隔離

目前，有關強制隔離措施只適用於曾到訪羅馬涅、倫巴第或威尼托地區（包括博洛尼亞、米蘭、威尼斯及維羅納）三個行政大區的人士。

法國

【更新日期 3月10日】

3月14日起，由法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區抵港人士（不論是否香港居民），要接受14日強制隔離檢疫，且不可選家居隔離

德國

【更新日期 3月10日】

3月14日起，北萊茵-威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）抵港人士（不論是否香港居民），要接受14日強制隔離檢疫，且不可選家居隔離

伊朗

在過去14日曾到訪伊朗任何抵港人士（不論是否香港居民），需入住檢疫中心進行檢疫。

 

禁止入境

除了曾訪湖北或身份證屬湖北的人士，港府暫對韓國入境限制最為嚴厲。

韓國

2月25日起，任何從大韓民國（韓國）抵達的非香港居民均不得進入香港。

相關文章：【入境限制】港人外遊入境限限　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十五版）

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疫情 日本 中國 德國 法國 意大利 隔離營 武漢肺炎 新冠肺炎

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