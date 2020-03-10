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九倉吳天海：看到疫情有開始受控的曙光　不排除有行家割價賣樓

金融經濟 17:24 2020/03/10

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吳天海指，疫情期間有向內地投資物業的租客作出特別安排，作為業主的九倉也受到傷害，希望疫情可以盡快過去。

九龍倉 （00004） 主席吳天海表示，新冠肺炎疫情打亂了集團今年的計劃，但「過去的日子已經過去，追回亦不容易」，疫情期間有向內地投資物業的租客作出特別安排，作為業主的九倉也受到傷害，希望疫情可以盡快過去，「暫時看到疫情有開始受控的曙光」。

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疫情爆發下，內地全國採取防疫措施，令九倉旗下發展物業的銷售及興建大規模陷入近乎停頓。吳天海稱，九倉首兩個月物業發展銷售按年大跌逾五成，相信行家亦受到同樣問題，但九倉在資金鏈上具優勢，不排除疫情紓緩後，會有資金緊絀的行家會急於割價賣樓，以盡快填補資金鏈缺口，教內地樓市前景，將繫於疫情持續時間，及行家的賣樓部署。

九倉去年沒有新增內地土儲，吳天海指，集團內地買地持一貫的保守態度，2018年買了不少地皮，去年是消化期，同時政府調控樓市，也非入市良機。

對於九倉與會德豐 （00020） 在香港物業發展業務重疊，他回應稱，重疊已非今天發生的事，相信集母公司與子公司之力發展香港房地產業務，比單打獨鬥更佳。

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相關文章：【會德豐私有化】會德豐擬私有化後除牌　涉81.5億現金＋換股九倉九置　吳光正：不加價（第二版）

香港股票 疫情 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎 九龍倉集團（00004） 吳天海
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